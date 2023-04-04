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民怨6.3億綜合大樓視察完沒進展 新北市府：4月底開放

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北市新工處說佳和公園多目標綜合大樓已於2月取得使用執照，交通、社會、體育等相關局處正辦理委託營運廠商。圖／新北市府提供
新北市新工處說佳和公園多目標綜合大樓已於2月取得使用執照，交通、社會、體育等相關局處正辦理委託營運廠商。圖／新北市府提供

新北市府為增加中和區停車需求並增加多元服務，興建完成佳和公園多目標綜合大樓，結合健身中心、幼兒園、公托、地下停車場興建工程等設施，打造具社福、生活與休閒的複合式空間，新北市長侯友宜去年12月視察，宣佈佳和公園將於年底完工，綜和大樓則去年底陸續開放啟用，但民眾抱怨交差採訪就完全沒進展，新工處則回應預計4月底開放。

中和地區人口稠密，為方便捷運環狀線開通後交通轉乘及消弭施工中的捷運萬大樹林線對當地交通衝擊，新北市府在原自強游泳池舊址興建佳和公園，並以多目標方式共構地下停車場、幼兒園、公托中心及健身中心，增加綠意、市民休閒及停車空間。新北市長侯友宜去年12月前往視察，表示多目標綜合大樓落成後，不只可以改善現有停車位供給不足的問題，又能解決學齡前幼兒教育及托育需求。

佳和公園多目標綜合大樓係以多元使用為主軸，總預算約6億3千多萬元，樓地板面積約4180坪，興建地下2層、地上4層樓建物，規劃包含幼兒園(4班共106人)、托育中心(3班共45人)、健身中心（包含健身房、韻律教室、飛輪教室及其他複合式運動服務等），可以提供280個汽車停車位、100個機車停車位的地下停車場。

不過原說去年底陸續開放的佳和公園，到目前仍未開放，讓民眾看得到卻用不到，日前民眾在臉書批評，去年12月侯友宜來佳和公園完成視察後，「交差採訪完就完全沒進展了，真的這就是市府團隊的工作效率吧。」

新北市新工處則說，建物已於2月取得使用執照，交通、社會、體育等相關局處正辦理委託營運廠商、運動設備安裝及停車管理測試等，預計本月底開放試營運。另公園周邊道路、水溝新工處仍持續整理。

新北市工務局長前局長詹榮鋒去年底說明佳和公園多目標綜合大樓工程細項。圖／新北市府提供
新北市工務局長前局長詹榮鋒去年底說明佳和公園多目標綜合大樓工程細項。圖／新北市府提供

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