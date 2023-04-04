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清明上山掃墓防蛇咬 新北去年3497捕蛇案這區蛇最多

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
台灣最常見為龜殼花及紅斑蛇，民眾前往郊區掃墓時需留意蛇出沒。圖為龜殼花。圖／新北市動保處提供
台灣最常見為龜殼花及紅斑蛇，民眾前往郊區掃墓時需留意蛇出沒。圖為龜殼花。圖／新北市動保處提供

新北市去年通報3497件捕案，主要在靠山區以新店、汐止、三峽等地區較多，其中又以新店497件最多，適逢清明連假許多民眾上山掃墓，最近氣溫逐漸上升，野生蛇類也從冬眠中甦醒外出覓食，台灣最常見為龜殼花及紅斑蛇，民眾前往郊區掃墓時需留意蛇出沒，新北市動保處提醒防蛇3步驟包含工作穿著雨鞋、記得打草驚蛇、清除雜草讓蛇無可藏匿之處。

民眾於清明郊區掃墓，應穿著長袖長褲，減少皮膚直接露出面積，並在容易遭蛇咬的手腳部位，穿著厚雨鞋、手套，遇蛇咬時就不會被咬穿。如需穿越草叢、灌木叢或是落枝、落葉堆時，應持手杖、雨傘等長棍先打草驚蛇，讓附近的蛇先離開，以保護自身安全。如不幸誤觸蛇遭蛇吻，應認清蛇的特徵，提供醫院判讀蛇類鑑定，注射抗毒蛇血清種類。

動保員陳美秀表示，蛇類鮮少會主動攻擊人類，通常遭到蛇類攻擊都是不小心踩到或是觸碰蛇而遭蛇反擊，清明掃墓期間常有蛇類出沒，為了防止蛇類攻擊，做好自身的防護，才能確保自身安全。

新北市政府動保處表示，清明掃墓注意防蛇3步驟，也要避免過度人為侵擾，導致蛇受到驚嚇而發生攻擊行為，保持適當距離才是最好的互動。提醒民眾發現蛇類切勿刻意騷擾、捕捉或帶回飼養，以免違反野生動物保育法可裁罰30萬元。

新北市政府動保處提醒民眾發現蛇類切勿刻意騷擾、捕捉或帶回飼養，以免違反野生動物保育法可裁罰30萬元。圖／新北市動保處提供
新北市政府動保處提醒民眾發現蛇類切勿刻意騷擾、捕捉或帶回飼養，以免違反野生動物保育法可裁罰30萬元。圖／新北市動保處提供

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