台東露天焚燒增雜草增加 環保局：查無行為人罰管理人

台東縣民眾露天焚燒雜草、廢樹枝葉等植物性殘體件數增加，光今年統計1至3月份就受理70件，比去年同期增加20件。環保局表示，稽查未查獲行為人，可裁罰地主或管理人。

環保局指出，民眾進行焚燒即使稽查時現場未查獲行為人，也會查明地主或管理人，行文要善盡防止汙染的管理責任，往後如再查有違規事證，也可處1200元至10萬元罰鍰。

環保局表示，接獲民眾檢舉後，前往現地稽查時，常發現沒人在現場，刻意規避取締，因此，裁罰地主或管理人的目的，希望能達到嚇阻的效果，減少民眾任意露天焚燒的行為。

露天燃燒產生含懸浮微粒等汙染物的煙霧及異味會影響空品，環保局去年受理民眾陳情露天燃燒案件計236件，以焚燒雜草、廢樹枝葉等植物性殘體72件最多，就占了30.5%。

今年1至3月份就已受理70件，佔18.5%，和去年同期比教增加20件。違規裁罰數去年10件、今年已有2件，各罰款1200元。顯見民眾露天焚燒雜草、廢樹枝葉等植物性殘體行為不減。

環保局呼籲民眾清除後的雜草及廢樹枝葉，正確處理方式是裁斷、破碎裝袋捆綁好，交由垃圾車清運；若是在田園可現地破碎翻耕掩埋，增加土壤有機質，勿任意焚燒。