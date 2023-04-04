清明掃墓天氣太熱中暑 新北消防1天背2個老人下山

清明連假北部天氣晴朗炎熱，新北市樹林區、三峽區公墓，昨天中午都有老人家掃墓之後疑似中暑，無法自行走路，消防局獲報派員趕抵協助搬運，平安護送下山。

消防局指出，昨天中午氣溫已近攝氏30度，1名77歲李姓老翁由兒子陪同到樹林區第六公墓祭祖，掃完墓準備下山時，老翁突然覺得身體不適、肢體無力，無法自行下山，報案求助119。約此同時，三峽區第二公墓麻園溪附近，也有1名81歲陳姓老翁疑似中暑，家屬報案求救。

消防人員趕抵現場，發現公墓地勢崎嶇不便行走，只靠2名救護人員搬運老人，十分困難且危險，隨即請求加派支援。沿路為了閃避墳墓繞行下坡，稍有不慎即可能滑倒，最後輪流攙扶、背負老翁平安下山，由救護車送醫治療。