清明掃墓天氣太熱中暑 新北消防1天背2個老人下山
清明連假北部天氣晴朗炎熱，新北市樹林區、三峽區公墓，昨天中午都有老人家掃墓之後疑似中暑，無法自行走路，消防局獲報派員趕抵協助搬運，平安護送下山。
消防局指出，昨天中午氣溫已近攝氏30度，1名77歲李姓老翁由兒子陪同到樹林區第六公墓祭祖，掃完墓準備下山時，老翁突然覺得身體不適、肢體無力，無法自行下山，報案求助119。約此同時，三峽區第二公墓麻園溪附近，也有1名81歲陳姓老翁疑似中暑，家屬報案求救。
消防人員趕抵現場，發現公墓地勢崎嶇不便行走，只靠2名救護人員搬運老人，十分困難且危險，隨即請求加派支援。沿路為了閃避墳墓繞行下坡，稍有不慎即可能滑倒，最後輪流攙扶、背負老翁平安下山，由救護車送醫治療。
沿途遇到掃墓民眾焚燒金銀紙，消防隊員也不忘宣導用火安全，提醒民眾「火熄人離」，務必確認餘燼完全熄滅再離開。新北市消防局提醒民眾，天氣炎熱，出門掃墓要注意身體狀況，多補充水分，以免體力不支。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言