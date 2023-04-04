兒童節蔣萬安推催生政策 新北市府觀望

今天兒童節，也是台北市長蔣萬安宣布催生新政第一胎生育獎勵加碼至4萬元的第一天，另育有兩胎0至6歲家庭加籤抽社宅、私幼每學年補助最高5萬2000元。新北市府對於北市府加碼政策保持觀望，新北民政局表示維持現況第一胎2萬、第3胎起3萬。城鄉局表示，已針對3名以上未成年子女的家庭入住序位有評點加分；青年租金補貼部分已對育有兩名未成年子女家庭提高補貼額度至5千元。教育局對於私幼補助則表示，去年8月起已開始補助第1胎每月5千元、第2胎每月6千元、第3胎以上每月7千元。

台北市長蔣萬安日前宣布催生助養新政，包括4月4日起第一胎生育獎勵加碼至4萬元、兩胎0至6歲家庭可加籤抽社宅入住機會；0到12歲住社宅租金1胎補1000元、3胎補3000元等。托育補助加碼1000元、私幼每學年補助最高5萬2000元等。

新北市民政局表示，新北市府自去年1月1日生效併北北基桃設籍期間10個月期間，以生活圈規劃打破地方政府轄區為全國核發區域。第1名、第2名新生兒補助2萬元，另第3名以上補助3萬元。

新北市教育局說，教育部已調高育兒津貼及就學補助費用，至去年8月起第1胎每月5千元、第2胎每月6千元、第3胎以上每月7千元，強調基於財政紀律，各縣市若再新增或加碼同性質補助將扣減中央對地方政府教育經費補助。考量扣減規範將影響中央經費補助，因此不調整補助政策。

新北城鄉局指出，新北市已針對3名以上未成年子女家庭入住序位有評點加分，後續新社宅抽籤也會提供兩胎家庭加籤社宅，青年租金補貼部分也已對有兩名以上未成年子女家庭提高補貼額度至5千元。