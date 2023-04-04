秀鏡前自拍…李四川曝回市府百日所求之事 網喊超感動

台北市長蔣萬安上任滿百日，台北市副市長李四川今天在臉書貼出一張在全身鏡子前自拍的照片，並貼文「是我拍你、還是你照我？」 並且寓意深遠地提到「100天，有人求的是滿意度第一，我求的是無愧於心，你呢？」

儘管是清明連假期間，不過正好也是蔣政府上任滿百日，李四川今天在臉書貼文表示，回到市府100天，市府舉辦了跨年晚會、台灣燈節、全國原住民運動會、智慧城市展。歷經大巨蛋、內科交通、路平、都更、捷運南北環的發包、東環的核定、社子島 等問題，他還去了一趟日本東京參加 「全球市長高峯會」。

李四川說，生活像一面鏡子，裝得下的，是風塵僕僕的自己；容易進去的，是酸甜苦辣的記憶；看得到的，是光彩照人的樣子；看不見的，是悲傷脆弱的內心。「100天有人求的是滿意度第一，我求的是無愧於心，你呢？」

李四川的臉書貼文一出，馬上有網友留言喊「感動」、「川伯永遠都是這麼幽默又可愛....」，「穩健中求進步，務實無愧於市民的態度，有川伯的台北市，讓人好放心！」連國民黨立委洪孟楷也在底下留言，「讓市民有感的100天！真正令人感動。」