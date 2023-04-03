台中堆高機工安意外 2年6職災釀2死、4重傷罰鍰計12萬元

台中市勞工局統計，台中近二年發生6件堆高機相關職災，計2死、4重傷，其中2件移送法辦、4件罰鍰計12萬元，違法態樣以操作人員沒有專業訓練合格、未佩戴安全帶、未派員監督作業等。

勞工局提醒，事業單位在拚經濟同時，更應留意堆高機作業安全，務必提供完善安全防護及管理措施，由受過專業訓練勞工操作，以保障職場安全。

勞工局長張大春說，勞動部參考全國職災案例，常因堆高機車速過快、搬運物料過重等因素，導致周圍人員擦撞、堆高機翻覆等傷亡，修法要求雇主，勞工操作堆高機時，應設置安全帶供勞工使用，並列為全國勞動檢查重點稽核項目，保護堆高機操作人員安全。

勞工局呼籲，目前國內堆高機採源頭管理，堆高機應完成申報，張貼安全標示後，雇主才能設置供勞工使用，且不得擅自改裝；為避免結構老舊發生意外，雇主應每月檢查安全裝置、貨叉等構造，並定期維護保養，汰換不良品，應避免趕工而疏忽勞工作業安全，降低職業災害發生機率。

勞工局強調，堆高機駕駛更應注意周圍環境，搬運路線與停放位置，近年國內發生多起堆高機作業中，停放路邊且牙叉未確實置於地面，導致機車駕駛迎面撞擊致死案例，雇主除因違反職業安全衛生法面臨行政罰鍰外，操作人員更遭法院判處有期徒刑及面臨後續民事責任。