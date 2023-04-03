侯友宜答應代辦民汐線段規畫 新北捷運局：經營權等細節討論中

地方期盼幾十年的民生汐止線，今年1月13日行政院核定汐東線（東湖至汐止區公所）後，台北市也預計今年下半年啟動「大稻埕至東湖路段」可行性修正及綜合規畫。新北市捷運局長李政安說，新北市長侯友宜同意會協助北市規畫民汐線到大稻埕的部分，後續細節會透過工作會議確認。

李政安說，東湖站延伸到大稻埕的民汐線（民生線），基於北北基一日生活圈共榮共好原則下，市長已同意由本府規劃，後續事項將透過工作會議確認。