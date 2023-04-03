汐止貨櫃聯絡道掉輪胎砸傷人 4/6起晚間至隔日清晨封單向車道
汐止區清潔隊的資源回收場，因在國道、貨櫃專用道橋下，過去曾發生清潔隊員遭上方行經的貨櫃車輪胎，掉落砸傷，經地方反映，新北市養工處將從4月6日起至5月5日，每日夜間10點至上午6點，封閉單向車道增設防護網。
新北養工處指出，汐止貨櫃聯絡道是大型車輛往來高速公路及汐止市區交通要道，為防止掉落物掉至下方汐止清潔隊工作場域、砸傷清潔隊員，增設防護網保障安全。養工處將從4月6日起至5月5日，每日夜間10點至翌日上午6點封閉單向(往國道)車道增設防護網，欲前往國道1號、3號民眾請配合現場義交引導改道通行。
養工處表示，銜接國道1號及3號的匝道有汐止匝道、五堵匝道及新台五路匝道，施工期間請用路依車輛種類分流，一般車輛請改走禮門街及大同路2段前往；15噸以上大貨車改由新台五路及大同路3段連接匝道，再進入國道。施工期間，除在各路口設置改道告示牌面，現場也有義交人員引導通行。
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