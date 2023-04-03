北市去年重大職災9成5在工地 勞動局推多元降災策略

北市勞動檢查處統計，北市去年重大職業災害共20人死亡，其中營造業占19人，包括公共工程7件（中央工程2件、市府工程5件）、民間工程12件，其中民間工程12件中屬大型丁類工程(樓高超80公尺或開挖深達18公尺以上，且開挖面積達500平方公尺以上)共計6件，為避免職災發生，北市府也推動多元降災的因應對策。

勞動局長高寶華表示，台北市111年度重大職災發生以營造工地為主，北市府將強化營造業施工資訊掌握 ，依工程金額分級列管及控制個別關鍵危害，並展開全面性分組檢查，但「檢查並非唯一手段」，會多元降災確保勞工權益和生命安全。

勞檢處長梁蒼淇說，勞檢處也提出七點多元降災策略，包括執行「北市營造工地分級勞動檢查要點」提升見檢率，嚴查嚴罰，高風險工程優先檢查，施工期間每月不定時檢查1次；並辦理營造業職業安全衛生管理人員回流教育訓練；瞄準高違規工地，進行高階座談；招募工安輔導師，輔導小型工程，使其提高安全意識。

勞動局表示，北市營造工地按安全衛生績效區分成三級，高風險工程優先檢查，施工期間每月不定時檢查1次，次風險工地每2個月不定時檢查1次，一般工地每4個月不定時檢查1次。另，北市府訂定「112年度建築工程專案檢查計畫」，針對丁類危險性工作場所、社會住宅新建工程等加強檢查。

勞動局也瞄準高違規工地，進行高階座談，針對發生工安事故與屢被裁罰事業單位，安排營造廠商負責人座談，就工地職安衛管理層面提出改善精進作為。並建置策略聯盟幹部群組、TSDA-施工架安全伙伴群組、北市工安輔導師、北市工安創意圈、北市社會住宅新建工程聯合防護網等群組，即時於群組宣導政策、法令及職災預防。

至於北市112年度5000萬元以下營造工程臨場輔導、宣導計畫，招募工安輔導師，輔導小型工程，使其提高安全意識。希望透過多元降災的方式，有效維護工作者生命安全及權益，以求減少職業災害發生。