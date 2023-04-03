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清明連假天氣太好 新北各大風景區人潮多3至4成

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導
新北市各大風景區今天都湧入人潮，停車場在中午前就陸續停滿。圖／新北市觀旅局提供
新北市各大風景區今天都湧入人潮，停車場在中午前就陸續停滿。圖／新北市觀旅局提供

今天是清明連假第三天，陽光普照，許多民眾至戶外踏青。新北市各風景區如九份、猴硐、十分、碧潭烏來的週邊停車場，自上午11 點起就陸續滿位，不過周邊交通仍算順暢，預估遊客較平常假日增加約3至4成。

今日是清明連假第三天，氣溫來到26度左右，許多民眾趁今天帶著家人到戶外遊玩，也讓新北各大風景區停車場從中午前就停滿了。

新北市觀旅局表示，著名景點包括九份老街、十分瀑布、 碧潭東岸廣場以及猴硐瑞三鑛業整煤廠及烏來老街吸引非常多遊客到訪，預估遊客約比平常假日增加3成至4成。

觀旅局指出，九份、猴硐、十分、碧潭和烏來的週邊停車場在11時候就開始陸續滿位，預計下午車潮可能會更多。不過目前周邊交通都仍算順暢，若有塞車情形，也會派人管理。

觀旅局提到，從3月31日起，民眾可以到碧潭欣賞光彩奪目的水舞，像是今天還有經濟局招商廠商舉辦「DCC 碧潭廣場 這髦有意思野餐派對」，活動內容包含野餐體驗及音樂表演，邀請民眾趁連假到碧潭放鬆心情，從早到晚都能有精彩體驗。

碧潭 烏來

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