民進黨議員批侯友宜讓市政停擺 市府反嗆：回去多讀書

新北市侯友宜上任百日，民進黨多名議員今批評侯對市政不用心，讓多項市政建設停擺、孤獨死事件層出不窮，卻不願面對問題，要侯在總質詢前好好做功課。新北市政府回應，民代有空噴政治口水，不如多花點時間了解新北市政，不應睜眼說瞎話，將基層公務員的辛勞付出，當作創造政治聲量的墊腳石，有時間不如去坊間好好讀書。

議員卓冠廷說，建議侯友宜閱讀「美國總統的七門課」，不然正式爭取參選總統後，真面目顯現，一定會一敗塗地；議員陳乃瑜說，侯過去是極權體制下執法者，不見他反思過去錯誤，推薦侯看國家人權博物館出版的「走過長夜」，省思台灣人權價值。

議員翁震洲表示，侯友宜曾在18樓公開展覽李梅樹老師作品，卻不知作品對台灣美術意涵，只知道畫作很貴，推薦侯閱讀「陳澄波密碼」；黃淑君表示，推薦侯看「最後一次相遇我們只談喜悅」，兒童節前夕，至今對於恩恩案、庭庭案無任何歉意，面對人民之痛，盼侯友宜能夠重視。

議員顏蔚慈說，新北市已成一言堂，推薦侯看「1984」，深刻了解什麼是人民的思想自由。議員張錦豪則說，侯友宜面對台灣最大的敵人相當陌生，推薦侯友宜惡補最近很紅的「紅色賭盤」，書中披露中共高層內部惡鬥與貪腐內幕的真實細節，盼能引以為戒。

議員李宇翔表示，推薦侯友宜研讀「消失的40年代2：背後那支槍」，讓他認識過去手裡拿的那把槍，是如何使台灣人民身陷被政權壓迫的陰霾。

新北市新聞局表示，當前，市府團隊積極打造新北市2030願景，三環六線捷運路網近期都有實質重大進展，包括安坑輕軌在2月通車營運，環狀線北環段的三重蘆洲區段在3月動工，還有捷運三鶯線、萬大中和線都將在近年陸續完工。

新聞局指出，捷運汐東線已獲行政院核定並完成基本設計，於3月提報經費審議於交通部，待確認後即可發包施工，淡北道路也於近期通過核定，正持續推動工程招標發包。

新聞局反擊，不知刻意誣指市政荒廢的民代是不是忘記了，市府年度重要的「行動治理座談會」也已展開，地方民代應該也都與會其中，清楚看見市府各局處親赴第一線解決基層需求，怎麼會一而再、再而三謊稱市府無心市政？究竟是誰在說謊？

新聞局表示，新科民代對市政成績若是不甚熟悉，不如幫自己多開幾本市政相關的書單，坊間多有介紹新北市政的書籍，比方「改變的勇氣」、「大城小國」等，無論是市政建設擘劃或治市理念願景，均有鉅細靡遺的描述，不妨可以好好閱讀。