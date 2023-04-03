4月4日兒童節一日限定優惠 北美館、動物園免費入場

明天就是兒童節，台北市許多場館推出一日限定優惠，包含台北市立動物園、各區運動中心泳池、台北網球場等都開放兒童免費入場，台北市立美術館更不限年齡，一律免費入館。

迎接兒童節，台北市教育局邀集各大場館在連假期間推出「2023台北兒童月」優惠活動，範圍不僅包含台北市的社教、藝文及運動場館，新北市也有朱銘美術館等5所文化場館響應。

許多場館針對兒童節推出一日限定優惠，例如台北市立天文科學教育館開放全國12歲（含）以下兒童在當天免費搭乘「宇宙探險車」設施，台北市立動物園、台北市各區運動中心泳池及台北網球場也開放全國12歲以下兒童免費入場。

台北市立美術館更將優惠對象擴大，所有民眾明天都能免票進館。北美館當期展覽包含「勒內．布里：視覺爆炸」、「生活決定意識：高重黎」、「未來身體：超自然雕塑」等，其中「未來身體：超自然雕塑」及「跟你說個故事」在明天有導覽活動。

除了場館優惠，教育局透過新聞稿表示，22日下午將在市民廣場舉辦「Funny Taipei兒童樂學園」活動，除了有嘉年華遊行、電影放映會、園遊會闖關攤位，還找來「FOCA福爾摩沙馬戲團」、「無獨有偶工作室劇團」及學生團體表演，邀請家長與兒童一同參與，共創美好回憶。