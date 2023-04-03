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民汐線講到麻痺…大同區里長盼快蓋 民生社區意見兩極

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市捷運局規畫民生汐止線路線。圖/示意圖。引用自北市捷運工程局官網
台北市捷運局規畫民生汐止線路線。圖/示意圖。引用自北市捷運工程局官網

喊了多年的民生汐止線，因中央先核定汐東線讓民汐線東湖至大稻埕遲無進度，北市捷運工程局長鄭德發表示，感謝行政院發文希望北市盡快重提民汐線計畫，市長蔣萬安也指示加速推動。鄭德發表示，目前北捷局的民汐線路線規畫暫無修正，只有環河北路那一站未來可能微調，但因尚未與地方、民代溝通，目前還沒定案。

根據台北捷運工程局先前的民汐線規畫，民汐線起點為北市端大稻埕、終點為新北端汐止區公所，長度約17.4公里，路線行經北市民生西路、民生東路、新湖一路、成功路、民權東路、安康路，新北市吉林街、福德三路、同興路、大同路及新台五路。有地下8站、高架7站及1座機廠。

「講到里民麻痺了啦…，要不要蓋、什麼時候蓋？講太久了」，大同區永樂里長林宗穎說，大同區居民盼民汐線盼了至少20年，從前議員陳玉梅時代講到現在還沒個影，甚至前市長柯文哲快卸任時還有講，但中央之前只核定到汐東線，讓里民好失望，現在蔣市長要加速推動，能帶動地方繁榮當然是好事。

不過林里長也提到，目前民汐線在大稻埕週邊的車站規畫在環河北、民生西路口，居民也會擔心施工期間有交通黑暗期，尤其民生西路的腹地比較小，加上下面有大排水溝，若改蓋到大稻埕碼頭又可能會造成淹水，希望市府謹慎評估，不過「要蓋哪裡都好，就是趕快蓋。」

民生社區周邊居民對民汐線意見則是兩極，松山區介壽里長蔡錦文說，目前周邊居民意見一半想蓋、一半不喜歡，想蓋的居民認為可以讓民生社區周邊交通便捷，不過不喜歡蓋捷運的民眾則是擔心影響民生社區寧靜的社區環境。

松山區三民里長謝翠鈴說，多年前就曾針對社區居民做過問卷調查，多數民生社區民眾同意蓋民汐線，但也有居民希望不要蓋，希望政府啟動路線時，再來社區召開說明會，多與民眾溝通。

捷運 汐止 大稻埕

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