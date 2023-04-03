新北假日藝術學校起跑 免費學彩繪天燈、Blackpink熱舞

新北市舉辦假日藝術學校已12年，今年開課學校達30所，從4月至12月有各式樣藝術課程，讓學生免費參加。今年初次開課的十分國小，將開設5天天燈體驗營，帶領孩子認識天燈歷史、彩繪壓克力天燈、十分老街；永和國中則開熱舞課程，帶孩子學習Blackpink知名韓團舞蹈。

新北教育局說，假日藝術學校課程涵蓋視覺、傳統、新媒體、表演、音樂等8大藝術領域，每年更持續開發新的課程，30校課程從4月一路辦到12月。教育局長張明文表示，新北市自2012年起開辦假日藝術學校，迄今已12年，近3年擴大開設校數，從2021年15所、2022年26所，到今年30所。

教育局說，今年有10所學校初次加入假日藝術學校，比如永和國中開設熱舞課程，帶孩子學習Blackpink等知名韓團舞蹈；秀峰高中開設音樂及美術課程，教導學生歌唱技巧、熱門音樂賞析及藝術欣賞，引導學員歌唱演練、樂器操作及美術實作，更帶學生參觀不同主題的藝文場館。

十分國小則開設5天的十分天燈體驗營，帶領孩子認識天燈歷史、彩繪壓克力天燈，踏查十分老街。南勢國小開設4天生活手作創「藝」課程，運用生活中常出現的素材，如校園落葉、回收光碟片、寶特瓶蓋、玻璃瓶等，帶領孩子運用巧思將垃圾變黃金。