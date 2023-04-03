快訊

南韓仁川樂天電影院大樓起火 消防當局動員上百人灌救傷亡未知

點名這2國！金融時報：台灣可能很快再丟邦交國 5、6月很關鍵

我駐巴西外交官墜樓亡！遺孀公開信控高層栽贓害輕生 外交部回應

綠博會新北週開跑 市民入場有優惠

中央社／ 新北3日電

新北市政府農業局今天表示，宜蘭綠色博覽會從今天起到9日止為新北週，除了新北市民有專屬的門票優惠外，縣市物產館新北專區也有折扣優惠及免費DIY體驗活動，歡迎參觀。

農業局發布新聞稿表示，宜蘭綠色博覽會從3月31日舉辦至5月14日，新北市以「新北農業健康市-山海聚落」為主題，展示新北市豐富的特色農漁產品，共襄盛舉。

農業局表示，新北週從3日起至9日止，除有新北市民優惠門票新台幣100元（原價假日250元，平日150元）外，還有折扣優惠及免費DIY體驗活動。

新北農業局長李玟表示，希望透過這次綠色博覽會，讓更多的民眾願意支持「生產」、「生活」、「生態」三生一體的永續農業生產模式，也歡迎大家趁著新北週，來綠博「新北農業健康市山海聚落」，購買新北優質農漁特產，享優惠拿好康。

綠色博覽會 新北

延伸閱讀

失聯超過7小時！新北男到海邊採石花菜失蹤 警消22人搜救中

板橋五星級建案工人墜樓不治 新北要求立即停工與勞檢

新北消防局長至八里公墓 慰問假期值勤消防人員

楊繡惠也獲奧斯卡？網湧入恭賀　一張照片留言瞬間歪樓

相關新聞

繼東環段…蔣萬安將加速推動民生汐止線 下半年送綜合規畫

台北市長蔣萬安上任滿百日，繼捷運東環段已由行政院核定，將於兩年內動工，民眾盼了幾十年的民生汐止線，儘管中央已核定汐東線(...

最常等20分鐘仍借嘸.. YouBike龍山寺、101、芝山站排名前3

台北市長蔣萬安明年1月將恢復YouBike前30分鐘免費，許多使用者擔心只會更加劇無車可借，以今年2月YouBike前3...

日本米其林餐盤推薦 名古屋鰻魚飯插旗台北

在台北也能吃到日本米其林餐盤推薦鰻魚飯名店「うなぎ四代目菊川」，由初橘焱胡同餐飲集團引進，年初新開幕，一解鰻魚飯控的相思饞。

汐止貨櫃聯絡道掉輪胎砸傷人 4/6起晚間至隔日清晨封單向車道

汐止區清潔隊的資源回收場，因在國道、貨櫃專用道橋下，過去曾發生清潔隊員遭上方行經的貨櫃車輪胎，掉落砸傷，經地方反映，新北...

4月4日兒童節一日限定優惠 北美館、動物園免費入場

明天就是兒童節，台北市許多場館推出一日限定優惠，包含台北市立動物園、各區運動中心泳池、台北網球場等都開放兒童免費入場，台...

北市去年重大職災9成5在工地 勞動局推多元降災策略

北市勞動檢查處統計，北市去年重大職業災害共20人死亡，其中營造業占19人，包括公共工程7件（中央工程2件、市府工程5件）...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦