綠博會新北週開跑 市民入場有優惠
新北市政府農業局今天表示，宜蘭綠色博覽會從今天起到9日止為新北週，除了新北市民有專屬的門票優惠外，縣市物產館新北專區也有折扣優惠及免費DIY體驗活動，歡迎參觀。
農業局發布新聞稿表示，宜蘭綠色博覽會從3月31日舉辦至5月14日，新北市以「新北農業健康市-山海聚落」為主題，展示新北市豐富的特色農漁產品，共襄盛舉。
農業局表示，新北週從3日起至9日止，除有新北市民優惠門票新台幣100元（原價假日250元，平日150元）外，還有折扣優惠及免費DIY體驗活動。
新北農業局長李玟表示，希望透過這次綠色博覽會，讓更多的民眾願意支持「生產」、「生活」、「生態」三生一體的永續農業生產模式，也歡迎大家趁著新北週，來綠博「新北農業健康市山海聚落」，購買新北優質農漁特產，享優惠拿好康。
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