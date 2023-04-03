蔣萬安家五口曬幸福！二寶不爆哭超專注與三寶幫哥加油

清明兒童連假何處去，台北市長蔣萬安今天在臉書大曬幸福，自爆前天他和妻子石舫亘帶著二寶、三寶到球場一起幫參加比賽的大寶蔣得立加油。

蔣萬安也曬出一家五口幸福的模樣，蔣萬安抱著二寶蔣得宇、妻子石舫亘則抱著難得露面的三寶現身，蔣更透露，被媽媽石舫亘抱在懷裡的三寶不哭也不鬧，自己抱的二寶小小眼神和他們一樣，專注地看著哥哥在場上揮汗的樣子，「一家五口都很珍惜陪伴彼此的時光。」

蔣萬安的臉書貼文一出，有網友說，「三寶爸市長...太幸福了，一家人聚在一起太美好，加油！」也有網友建議「李副的孩子應該都大了，有的行程請他幫幫忙....」，還有網友讚「好爸爸再忙，也不能錯過孩子的球賽...。」

蔣萬安說，他的孩子都還小，他最擔心辜負孩子只有一次的童年，即便市政繁忙，也要把握難得的親子時間。「這是爸爸能為你們做的，也是我應該做的」。