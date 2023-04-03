最常等20分鐘仍借嘸.. YouBike龍山寺、101、芝山站排名前3

台北市長蔣萬安明年1月將恢復YouBike前30分鐘免費，許多使用者擔心只會更加劇無車可借，以今年2月YouBike前30大租借站點分析，前30個大站每一站都發生過20分鐘以上無車可借問題，其中萬華龍山寺站20分鐘以上無車可借高達86次；其次為信義區捷運台北一零一/世貿站也有69次；士林捷運芝山站67次；捷運中山站63次。

北市議員吳沛憶質疑，儘管市長蔣萬安宣布增購1千7百多輛YouBike，不過民眾借不到車的問題，除增購車輛，恐怕也與熱門站點設置的車位數很有關係，市政府要盡快分析並提出方案。

北市交通局回應，交通局已規畫今年在上半年增加1780輛車，並與資訊局大數據中心合作，針對熱門站點調整（增減）車柱及車輛數，檢討目前站點設置合理性，研究較佳的調度模式，減緩借不到車問題。

根據交通局統計，YouBike今年2月借用次數最頻繁的30個大站，萬華捷運龍山寺站有30個車位數，車位數排名第26，借車次數為1萬1003次，借車排名22，不過最常發生20分鐘以上無車可借次數高達86次，無車可借排名第一，成為最常發生借不到車的站點。

另外，捷運台北一零一/世貿站點，車位數47個車位排名18；借車次數1萬3334次，借車排名9；無車20分鐘次數69，無車排名第二；士林捷運芝山站點車位數36車位排名22，借車次數1萬1391次借車排名18，不過無車20分鐘次數有67次，無車排名第三。

至於借車最熱門的站點是捷運公館站2號出口，光2月分就有2萬5174次租借車次，為台北市最熱門站點，儘管公館站有99個車位數最高，但也曾發生9次20分鐘以上無車可借。

北市議員吳沛憶質疑，目前台北市各YouBike站點無車可借的狀況已經相當多，接下來蔣萬安推動前30分鐘免費，大家最擔心的就是更常發生借不到車，市府應評估配套，切莫讓熱點更借不到車。

目前台北市前30大站點最常發生無車可借次數最高的前3名站點分別為龍山寺站、台北101、芝山站；前30大站點無車可借次數最低的3名則是松山車站、北醫與六張犁站。

吳沛憶也質疑，配合前30分鐘免費政策，交通局原本要增購4000輛車，卻傳出「被市府高層拒絕」。蔣萬安只願意增加1780輛車，令人質疑是那個「市府高層」做的決定？市政府必須說明原因，不該讓政治決策凌駕交通專業判斷。

交通局長謝銘鴻回應，交通局配合明年1月起的YouBike前30分鐘免費優惠措施，會同步啟動車輛及站位擴增規模計畫，逐年增加，維持合理的周轉率。

謝銘鴻推估，YouBike每日租借次數將由11.6萬次增加為13.3萬次，預計每年新增受惠人次超過2700萬次，經估算每年約可減少7000噸碳排量，約18座大安森林公園的碳排放吸收量，減少城市的空氣汙染、促進市民運動健康，擴大社會效益。