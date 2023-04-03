繼東環段…蔣萬安將加速推動民生汐止線 下半年送綜合規畫

台北市長蔣萬安上任滿百日，繼捷運東環段已由行政院核定，將於兩年內動工，民眾盼了幾十年的民生汐止線，儘管中央已核定汐東線(汐止至東湖)，不過大稻埕至東湖段遲無下文，國發會日前發文盼北市盡快提民汐線計畫，蔣萬安也指示加速推動，預計今年下半年啟動可行性修正及綜合規畫。

北市捷運工程局長鄭德發表示，這次國發會核定東環段時，也發文希望台北市盡快提出民汐線計畫，今年下半年就會啟動民汐線「可行性修正」及「綜合規畫」，並儘速送中央審查。

鄭德發表示，目前已核定通過的汐東線(汐止至東湖)是由新北市府規畫，即將動工，所以這次民汐線(民生線)的綜合規畫與可行性修正，北市決定委託新北捷運局規畫。主要基於「不會有兩制」問題，因雙北合作，汐東系統已確定，接下來銜接的民汐線(民生線)就由新北整條評估，就會「又快又有效率」。

甚至市長蔣萬安也已跟新北市長侯友宜開面講好，由新北捷運局進行民汐線的綜合規畫發包，因新北才剛做完汐東線的綜合規畫，接著擴大汐民線會最快，用擴大增擴方式，比北市府重新做會「又快又有效」，市長蔣萬安也希望以最快速度做好。

喊了幾十年的民生汐止線(民汐線)，路線規畫行經大同、中山、松山、內湖及新北市汐止等行政區，與捷運淡水信義線雙連站、中和新蘆線、環狀線東環段(已核定)及文湖線及台鐵汐科站路線轉乘。起點為北市大稻埕、終點為新北汐止區公所，路線長度約17.4公里，場站數15站含地下8站；高架7站及1座機廠，系統會與基隆捷運、汐東線採LRRT一致的系統。

北市捷運工程局先前規畫的民生汐止線，可行性評估是在國民100年12月19日核定；綜合規畫報告於104年、105提送審查，不過中央今年11月13日僅核定汐東段SB10東湖~SB15汐止區公所，由新北市政府主政辦理。民汐線「大稻埕至東湖路段」至今尚未核定。

鄭德發說，這次國發會核定東環段時，主動提到「請台北市規畫民生汐止線」，希望台北市盡快提出民汐線計畫，「我一口答應『好』，只要弄完東環段，馬上就會處理民汐線。鄭也透露，市長蔣萬安也相當關心民汐線進度，去年12月28日時就指示「可不可以以最快速度報告」。