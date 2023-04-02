遠雄廣場舉辦兒童節活動、引進新櫃開幕 放眼母親節商機
清明、兒童節連假過後，再一個月就準備迎接母親節。新北市汐止區遠雄廣場推出「愛要大聲說」數位特展，並引進以女性消費者為主的新櫃，推出話題女裝、內睡衣、鞋子等商品。4月1日到9日指定櫃位當日單筆滿2000元，還可兌換「Mister Donut點心盒」。
遠雄廣場迎接一年一度的母親節，推出「愛要大聲說」數位特展，以及給MOM的驚喜「創意立體卡片展」，即日起到4月16日徵件，民眾只要分享與媽咪的溫馨合照並留言，將抽出3名幸運兒贈送千元禮券。
遠雄廣場表示，入選作品將在遠雄廣場電視廣告牆上秀出來，「放大」對母親的告白。民眾也可設計具有創意的立體卡片，大聲表達「媽媽我愛您」。
遠雄廣場近期改裝引進THE LADYWORE、POLY LULU、曼黛瑪璉、瑪登瑪朵、甜蜜家族等新櫃，分別提供話題女裝、內睡衣、熱銷鞋款、寢具及母嬰用品等開幕好禮。
少女服飾品牌THE LADYWORE慶祝新櫃開幕，4月1日到3日購買3件享85折、5件享8折，消費滿2000元可現折100元，不限金額消費贈品牌提袋。中大尺碼品牌POLY LULU，4月1日到11日3件85折。
遠雄廣場說，位在1樓裝置藝術「藝想花園」也全新登場，4月1日到3日準備許多繽紛吸睛的手工棉花糖，開放顧客兌換。
遠雄廣場4月4日安排小水滴劇團表演，用紙雕燈偶劇帶領觀眾沉浸海洋世界，小朋友也可以體驗操作燈偶、領小禮物。相關訊息可上iFG遠雄廣場粉絲專頁（https://www.facebook.com/iFGSquare/）查詢。
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