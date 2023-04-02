搭普發6千元推運動促銷挨批「比熊好券糟」 北市澄清兩者不同

北市體育局推「台北『購』健康－168運動促銷方案」，遭質疑未投入預算，把振興發想丟給轄下場館「促銷」，且相較於「熊好運動券」，今年場館、用途與優惠方式縮水，挨批振興方案讓人無感，蔣萬安重視運動產業承諾破功。體育局回應，各運動發票消費200元以上都可抽獎，且168運動促銷與熊好券的性質不同。

北市府「Let's購台北 消費歡樂送」活動中，體育局推出「168運動促銷方案」，4至6月串聯北市各運動中心、網球中心、和平籃球館等17處委外民營場館，每人消費6000元購買指定課程或項目，即享價值8000元以上的商品或服務，盼透過把錢「放大」，鼓勵民眾運動消費、投資健康。

民進黨議員林延鳳指出，體育局將資源集中在落實蔣萬安「12次免費運動」政見的「U-Sport台北樂運動計畫」，卻顧此失彼，這次未抓緊配合中央普發現金6000元、振興運動產業的機會，不僅投入預算數是0元，還都丟給轄下場館擬定促銷方案，形同「交差了事」。

林延鳳說，比起「熊好運動券」可用於民營運動場館，「168運動促銷方案」的場館、用途與優惠方式都過於限縮，造成民間業者無法搭上振興列車。

她表示，體育局在審計部檢討2021年「熊好券」成效時，稱未來辦理類似振興措施，會納入職棒及職籃，今年卻跳票，產業局「Let’s購台北專區」的「觀光及賽會活動」懶人包中，職棒、職籃不在其列，批完全忽視職棒賽季、PL職籃賽事。

體育局回應，民眾凡於4月、5月在設籍北市公、民營不限的運動場館、賽事及課程消費，憑200元以上發票或收據，即可參加登錄消費歡樂抽，最大獎500萬元獎金及多項好禮，鼓勵大眾運動消費賺健康。

體育局表示，「168運動促銷方案」無增加政府預算支出，此方案是因應中央超徵稅收普發現金6000元推促銷，「熊好運動券」預算編列是補助振興運動產業，兩者性質並不相同。