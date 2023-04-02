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新北板橋工人施工疑踩空電梯井 「6樓跌到2樓」命危

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林口中山路與竹林路陸橋功成身退 十字路口重現天際線

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
位於林口區的中山路、竹林路口陸橋拆除後，重現十字路口天際線。圖／新北工務局提供
位於林口區的中山路、竹林路口陸橋拆除後，重現十字路口天際線。圖／新北工務局提供

新北林口中山路與竹林路口是當地要道，交叉口陸橋於今清晨拆除完工，重現路口天際線，也方便民眾通行。新北工務局表示，該橋使用率低，因此與多方達成拆除共識；在地民眾也說，現在人本交通下，拆除陸橋視野更開闊、通行更方便。

新北工務局表示，近期積極推動城市減法工程，再拆除完成一處使用率低且老舊的陸橋，位於林口區的中山路、竹林路口陸橋提前於今日清晨拆除完成，正式功成身退，中山路及竹林路十字路口的街景豁然開朗，呈現嶄新的市容面貌。

民眾表示，該路口鄰近林口國小，是過往路過學校的回憶，現在時代真的不一樣了，不只交通號誌及建設融入人本，駕駛也懂得禮讓行人，較沒有通行安全問題，拆除陸橋後視野更開闊、通行也更方便。校方也說，該處距離學校較遠，使用率低，上下學期間也都會導護人員保障安全。

養工處表示，林口中山路、竹林路口陸橋因橋墩佔據人行道且長年使用率低，依照「新北市人行陸橋存廢SOP」程序，由林口區公所、養工處、交通局、警察局及地方民意代表和里長進行會勘取得共識，並試辦封閉改變民眾通行習慣，在無具體反對意見後拆除，1日深夜11點起至今日上午6點順利完成大梁拆除工程，恢復周邊道路通行。

工務局長祝惠美指出，林口中山路、竹林路口陸橋是新北市升格以來拆除的第47座人行陸橋，全市將剩下107座人行陸橋，未來將持續拆除新店區千禧陸橋等，並針對使用率低的陸橋辦理評估作業，以提升市容景觀。

位於林口區的中山路、竹林路口陸橋，於今日清晨拆除完畢。圖／新北工務局提供
位於林口區的中山路、竹林路口陸橋，於今日清晨拆除完畢。圖／新北工務局提供

林口 人行道

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