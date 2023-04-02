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用熱忱寫故事 社工師翻轉孩子生命困境

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導
心得是平溪國中學校社工師林亞文(中)在疫情期間，帶領學生參與親子電競冬令營方案活動。圖／新北市教育局提供
心得是平溪國中學校社工師林亞文(中)在疫情期間，帶領學生參與親子電競冬令營方案活動。圖／新北市教育局提供

新北市社工師長期投入於弱勢家庭扶助及兒少保護工作，其中3位更於近日榮獲表揚，安溪國小吳怡樺榮獲衛福部績優社工，中正國中林佳怡、平溪國中林亞文則榮獲新北市績優社工。他們用行動和熱情，寫下翻轉孩子生命困境的故事。

安溪國小吳怡樺服務資歷雖僅8年，遇疫情衝擊，她用數位科技創新服務模式，運用Gartic、Board Game Arena、Gather Town等軟體及平台，讓社會工作服務不被疫情所困。更曾成功協助離家數月、身陷危難的少女，協助安置、整頓身心、重回校園生活。

吳怡樺表示，珍惜每一個相遇的生命故事，及在案家與社區中走踏的工作日常。能與學校協力翻轉學生的生命困境，是一件非常有意義的事，未來仍要繼續踏實地向前行。

平溪國中學校社工師林亞文說，「一個人可以走很快，但一群人可以走得很遠。」自己這2年集結新進的學校社工師夥伴，不畏懼疫情威脅，不害怕服務區域遼闊，齊心克服種種艱困和限制，一起合作募集物資、整理配送回自己負責的區域學校，再把物資送到每一個需要的個案和家庭。還有，平溪國中輔導團隊，總能苦中作樂，不怕麻煩地處理大小事，堅持把每一個孩子都照顧好，都是工作中的最大支持力量。

中正國中學校社工師林佳怡表示，首先，要感謝自己有機會能從事學校社工師這份工作，有這麼多志同道合的夥伴互相砥礪，一起學習成長。期盼能與夥伴、學校一起努力，不停下腳步、持續往前走，成為穩定學生和案家的重要力量。

教育局長張明文表示，新北市幅員遼闊，都會、偏鄉生活具差異性，案家的型態也呈現多元，故學校社工師的考驗極大。然而，他們仍以滿腔熱忱，發揮專業，用生命陪伴生命，提供孩子最大的支持與服務。

教育局表示，當學生或家庭遇到困頓時，學校社工師將全面評估需求，引進資源，即時為兒少提供實質的協助與支持，為他們找到新的生命支點。在這麼多優質學校社工師的耕耘之下，相信會有更多改寫生命的故事正在發生。

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