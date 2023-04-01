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板橋大觀段都更發布實施 完工回饋空間將設公托

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
板橋浮洲地區現況空拍照。圖／新北市城鄉局提供
板橋浮洲地區現況空拍照。圖／新北市城鄉局提供

新北市板橋大觀段都更案已發布實施，更新後不僅改變浮洲地區老舊社區的印象，回饋可收托90名幼童的公共化幼兒園；此外，板橋浮洲都市計畫通盤檢討正進行中，未來將以都更與區段徵收開發方式，再創浮洲新榮景。

板橋大觀段都更案鄰近華僑中學，基地面積為4303.27平方公尺，實施者於2021年2月26日向新北市府申請都更二箭，經審議後今日發布實施，未來將興建一幢2棟地上22層、地下4層計224戶的住宅大樓，其回饋的公益空間為公共化幼兒園。

新北市城鄉局長黃國峰指出，浮州地區透過都更，讓當地老屋重建，並帶動鄰近周邊發展，目前累計都更已達7件，其中5案已完成都更程序、1案事業概要核定、1案正在審查作業中；而去年也核准3案民眾自組更新會，未來透過自力更新方式辦理重建。

另外，新北市府刻正辦理板橋浮洲都市計畫通盤檢討，為鼓勵既有社區改善環境，未來若都更可提高基準容積；市府也考量基地、區位等條件較佳的街廓，劃定策略性更新地區，盼透過都更帶動周邊翻轉更新。

除鼓勵既有社區都市更新外，其他地區將透過區段徵收方式整體開發，預計取得公共設施用地共58.54公頃，其中包括9.69公頃的公園綠地等開放空間，並配合泰板輕軌預留路廊，未來可透過輕軌串聯新莊、泰山、五股及板橋亞東醫院，期望提升浮洲地區生活品質及提供便捷的交通系統。

而國光段市場用地因應地方意見，經確認無使用需求後，改回區段徵收住宅區。該案目前於新北市都市計畫委員會審議中，審議通過後將續報內政部審議，未來期能有效銜接新舊發展地區。

板橋浮洲地區改建後模擬圖。圖／新北市城鄉局提供
板橋浮洲地區改建後模擬圖。圖／新北市城鄉局提供

都更 都市計畫

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