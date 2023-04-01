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侯友宜視察土城納骨塔 增1712櫃位供司法園區遷葬晉塔

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導
新北市長侯友宜今到土城靈恩納骨塔關心改櫃工程進度，聆聽簡報。記者張曼蘋／攝影
新北市長侯友宜今到土城靈恩納骨塔關心改櫃工程進度，聆聽簡報。記者張曼蘋／攝影

清明連假首日，新北市長侯友宜今到土城靈恩納骨塔視察清明祭祀服務情形，並關心改櫃工程進度，此次共增1712個櫃位，讓土城司法園區區段徵收所需遷葬的先人就近晉塔，預計約有800多門墳墓將在今年10月底遷葬。

侯友宜表示，新北近4年完成新莊、中和、鶯歌、新店、淡水等區公墓部分範圍遷葬，面積6公頃，為了因應近期塔位需求增加，鶯歌、八里將興建納骨塔，陸續在2026年底、2027年完工，預計可增10萬個塔位，同時各納骨塔也進行空間重畫，啟動改櫃及增設櫃位工程。

新北民政局長柯慶忠補充，由於土城第四公墓部分土地畫入土城司法園區區段徵收開發範圍，約800多門墳墓今年10月底將遷葬，全面積達1.4公頃，為滿足後續遷葬晉塔需求，殯葬處自今年1月已做靈恩納骨塔改櫃工程，預計4月底完成，將增加1712個櫃位，供遷葬墓主選位；至於未畫入區段徵收開發約1.5公頃公墓範圍，仍作土城第四公墓使用，未來視地方需求情形作規畫。

民政局表示，新北市去年開始在中和納骨堂試辦公立納骨塔「一櫃多罐」政策，未來土城靈恩納骨塔、新莊生命紀念館也將採行，收費則依各納骨塔標準依罐調降，讓至親先人能同櫃同祭，減輕民眾治喪負擔，並解決多點祭拜的問題。

經民政局統計，去年新北市共增設骨灰櫃7276個、骨骸櫃144個及牌位7011個，今年預計再投入4400萬元經費，在淡水聖賢祠、新莊生命紀念館、土城靈恩納骨塔、中和納骨堂、樹林生命紀念館、金山福緣納骨堂等處增設共7900個骨灰櫃、1000個骨骸櫃及4300個牌位。

新北市長侯友宜今到土城靈恩納骨塔視察清明祭祀服務情形，並關心改櫃工程進度，此次共增1712個櫃位。圖／新北民政局提供
新北市長侯友宜今到土城靈恩納骨塔視察清明祭祀服務情形，並關心改櫃工程進度，此次共增1712個櫃位。圖／新北民政局提供

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