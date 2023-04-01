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助翡翠水庫南岸原住戶掃墓 翡管局派專船接駁

中央社／ 台北1日電

台北翡翠水庫管理局今天表示，清明節將屆，為協助水庫南岸的原住戶返鄉掃墓，4日及5日將指派專船接駁，專船接駁屬公共服務運輸會控制人潮及對象，搭船時須戴口罩。

台北翡管局發布新聞資料指出，民國68年興建、76年完工營運的翡翠水庫，可提供大台北民生用水達600萬人口，但也影響原本住在水庫南岸住戶的生活。

翡管局經營管理科長梁逸帆表示，為解決水庫南岸部分居民交通不便狀況，89年完成300多戶遷村計畫，所有住戶皆已全部遷走，但部分居民因感念鄉土情懷仍保留親人墳墓，有20座墓地位於當地仍未遷移。

他說，為協助原當地居民返回水庫南岸掃墓，配合新北市石碇區公所指定時間，設置專船接駁，地點位於翡管局管制區內船艇碼頭及新北石碇永安碼頭，4日及5日的每天上午9時至下午4時將提供掃墓專船接駁服務。

他表示，掃墓專船共2條航道，永安航道在石碇區永安碼頭搭船，火燒樟至後坑子航道在翡管局主碼頭搭船，專船操作人員均持有船艇駕照會協助引導掃墓民眾上下船確保安全。

服務33年的船艇駕駛周勇銓說，翡翠水庫被依法劃為水源特定區後，唯一能使用交通工具就是水庫的公務船隻，為服務鄉親，船艇駕駛都秉持安全謹慎操作方式及協助親人心情完成任務。

翡管局表示，專船接駁屬於公共服務運輸性質，會掌控人潮流量及搭乘對象，為降低COVID-19（2019冠狀病毒疾病）風險，搭乘人員須戴口罩才能上船。

翡翠水庫 碼頭

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