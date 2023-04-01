快訊

D社愚人節震撼彈！韓媒直擊「李到晛❤林智妍」戀愛ing 《黑暗榮耀》劇組都知道

「一條雨帶幾乎不動」 鄭明典：雨型像台灣掛了彩帶

洗刷「行人地獄」有補助不申請？蔣萬安下令：一定要提

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安主持交通會報。圖／北市府提供
台北市長蔣萬安主持交通會報。圖／北市府提供

為洗刷「行人地獄」惡名，中央跨部會推出多項改善措施，並補助地方政府，其中包括前瞻處的提升道路品質計畫98億，補助地方政府來落實無障礙的人行環境，不過申請補助即將在4月7日截止，北市工務局卻遲遲未提出。台北市副市長李四川在交通會報中質疑「有錢為什麼不去申請」；市長蔣萬安也要求各局處注意，積極申請相關經費。

中央的補助，包括校園周邊暨道路行車安全改善計畫，補助50億，另一個是前瞻的基礎建設提升道路品質，今年補助98億元，用以補助地方政府來落實無障礙的人行環境。其中，北市交通局針對校園周邊道路改善計畫，申請了5千多萬，但工務局尚未提出，李四川在交通會報中一度說出「都沒有告訴我」。

李四川表示，現在北市路平的預算才20億，現在既然有機會，有錢為什麼不去申請？所以跟市長建議在兩周內請工務局提出提升道路品質計畫向中央申請。他要求5日連假放完，6日就要提出申請。

蔣萬安在會中難得語氣嚴肅指出，中央會有很多相關補助計畫，並舉例上個月他知道經濟部提振商圈，就請產發局規畫提出，所以各局處一定要了解中央計畫，即刻掌握，北市都要提出申請補助，「我不管過去作法，至少我們一定要提出」，積極申請相關經費，再三請各局處注意。

新工處表示，今年要提送申請補助的路段，已經都討論過，統一彙整，會在時限內提出。另外，前瞻計畫每年營建署都有補助，北市也都有申請，最近這一波，包括人行道、道路部分也已經統籌出來，提出申請，送給營建署審。至於路平部分，中央補助跟行人有關的比較容易過，單純鋪馬路，雖然不一定會過，但還是會申請送審。

北市 人行道 李四川

延伸閱讀

蔣萬安市府發布人事案 市府顧問殷瑋兼任發言人

樂翻了！蔣萬安送兒童月驚喜 4月選1天上課10分鐘、下課40分鐘

柯文哲批Youbike免費大撒幣 蔣萬安反擊：不能因噎廢食

「費芯大戰」未停火 蔣萬安：團結是共同目標

相關新聞

關心遷葬問題 侯友宜視察土城靈恩納骨塔

新北市市長侯友宜上午前往土城靈恩納骨塔，視察清明節掃墓狀況。針對土城第一公墓遷葬後，靈恩納骨塔空間問題，侯友宜表示，希望...

洗刷「行人地獄」有補助不申請？蔣萬安下令：一定要提

為洗刷「行人地獄」惡名，中央跨部會推出多項改善措施，並補助地方政府，其中包括前瞻處的提升道路品質計畫98億，補助地方政府...

北市公墓遷葬資訊不清 議員批：恐圖利殯葬業者

有民眾日前至台北市內湖第3公墓掃墓，赫然發現先人墓區遭插立遷葬的立牌，附近卻沒有相關遷葬資訊，不知為何要遷葬，且有殯葬業...

新科議員點將／楊植斗 最想推動動保議題

北市大安文山議員選區去年選戰27人搶13席，戰況激烈，新科議員楊植斗當時挾著多項政治歷練，成功奪下席次，他說，最想推動的...

設清潔隊作業場區 土城彈藥庫淪垃圾場？百人抗議

新北市土城彈藥庫規畫為司法園區等用地，其中包括編定做為清潔隊作業場區及資源循環中心，居民憂心變成垃圾場 ，汙染地方有機田...

侯友宜連任近百日 藍綠互批失民心

新北市長侯友宜本屆上任近百天，藍綠隔空昨互批「失民心」，藍營指缺藥、缺蛋、電價漲，「蔡政府倒數400天失民心」，綠營則羅...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦