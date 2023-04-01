洗刷「行人地獄」有補助不申請？蔣萬安下令：一定要提

為洗刷「行人地獄」惡名，中央跨部會推出多項改善措施，並補助地方政府，其中包括前瞻處的提升道路品質計畫98億，補助地方政府來落實無障礙的人行環境，不過申請補助即將在4月7日截止，北市工務局卻遲遲未提出。台北市副市長李四川在交通會報中質疑「有錢為什麼不去申請」；市長蔣萬安也要求各局處注意，積極申請相關經費。

中央的補助，包括校園周邊暨道路行車安全改善計畫，補助50億，另一個是前瞻的基礎建設提升道路品質，今年補助98億元，用以補助地方政府來落實無障礙的人行環境。其中，北市交通局針對校園周邊道路改善計畫，申請了5千多萬，但工務局尚未提出，李四川在交通會報中一度說出「都沒有告訴我」。

李四川表示，現在北市路平的預算才20億，現在既然有機會，有錢為什麼不去申請？所以跟市長建議在兩周內請工務局提出提升道路品質計畫向中央申請。他要求5日連假放完，6日就要提出申請。

蔣萬安在會中難得語氣嚴肅指出，中央會有很多相關補助計畫，並舉例上個月他知道經濟部提振商圈，就請產發局規畫提出，所以各局處一定要了解中央計畫，即刻掌握，北市都要提出申請補助，「我不管過去作法，至少我們一定要提出」，積極申請相關經費，再三請各局處注意。

新工處表示，今年要提送申請補助的路段，已經都討論過，統一彙整，會在時限內提出。另外，前瞻計畫每年營建署都有補助，北市也都有申請，最近這一波，包括人行道、道路部分也已經統籌出來，提出申請，送給營建署審。至於路平部分，中央補助跟行人有關的比較容易過，單純鋪馬路，雖然不一定會過，但還是會申請送審。