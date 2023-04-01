北市公墓遷葬資訊不清 議員批：恐圖利殯葬業者

有民眾日前至台北市內湖第3公墓掃墓，赫然發現先人墓區遭插立遷葬的立牌，附近卻沒有相關遷葬資訊，不知為何要遷葬，且有殯葬業者在墓區貼傳單、掛布條，拉攏遷葬生意。議員張斯綱也發現，市府對遷置作業有提供補償費及救濟金，卻未明確宣傳政策，恐有圖利業者之嫌。北市殯葬處表示，若在公墓區的布條、傳單會立即撤除。

台北市景美第13、景美第5、內湖第3公墓及其他墓區正辦理遷置作業，而相關墓區市府也於各墓地設立編號牌；但民眾發現，近日前往掃墓當下才得知內湖第3公墓需遷葬，而殯葬處僅在個別墓區插立編號牌，上面僅有該墳墓編號以及殯葬處電話，附近也無相關遷葬資訊。

另外，民眾還發現，殯葬業者在墓區掛布條貼傳單，內容寫著「遷葬專案含塔位6萬元起」大肆招攬生意，有些民眾沒有詢問管道，只好依布條上電話打給殯葬業者開始諮詢。

張斯綱指出，台北市景美第13、景美第5、內湖第3公墓及其他墓區遷置工程，市府有提供墳墓遷葬補償費及救濟金發給辦法，針對合法墳墓提供基本6萬元以上的補償費，另對於應遷葬非屬辦法中所稱合法墳墓也有提供遷葬救濟金；但是相關公墓現場並無相關提醒告示，恐讓一些民眾喪失自身權益，甚至讓殯葬業者趁機大肆獲利。

張斯綱說，殯葬處應加強宣導，並在相關墓區在此段掃墓時間設立臨時服務台，供民眾諮詢，並加掛相關布條宣傳市府有遷葬補償費等相關政策。

北市殯葬處指出，北市殯葬處為辦理「內湖第3墓區遷置工程」，已在今年3月16日開始於墓區入口處設置臨時服務處，至8月15日止，每天都有值班人員提供民眾遷葬諮詢及受理申請等事宜，並在墓區入口處懸掛紅布條，在臨時服務處內有張貼遷葬公告、補償費及救濟金名冊等遷葬資訊，公告上也有說明遷葬原因。