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設清潔隊作業場區 土城彈藥庫淪垃圾場？百人抗議

聯合報／ 記者李定宇／新北報導
土城居民憂心土城彈藥庫變成垃圾場 ，昨天前往市府前抗議。記者李定宇／攝影
土城居民憂心土城彈藥庫變成垃圾場 ，昨天前往市府前抗議。記者李定宇／攝影

新北市土城彈藥庫規畫為司法園區等用地，其中包括編定做為清潔隊作業場區及資源循環中心，居民憂心變成垃圾場 ，汙染地方有機田園生態環境，昨集結市府前抗議。環保局表示，當地沒有廚餘作業，是清潔隊休息區及資源回收分類使用。

新北市看守土城愛綠協會等民間團體，昨天近百人抗議土城彈藥庫自2022年通過擴大都市計畫後，以彈藥庫園區以北的區域將開發為司法園區，包括地方法院、檢察署、看守所和住宅區。但地方居民也在此發展自然農園和親子生態教育場所。

經營親子自然教室的老師劉麗蘭批評，新北市府只是想將這裡變成垃圾處理場。環保局提出在此設置廚餘處理場引發居民反彈，雖協調後環保局放棄設廚餘場，但直接推動設置清潔隊作業場區和土城區循環中心新建工程。

議員卓冠廷批評，新北市府要把寶地變成環保用地，居民反對設施全部都要設立，市府違背去年初的承諾，決斷獨行的硬幹，恐兩敗俱傷。

藍營議員江怡臻則說，清潔隊搬遷是希望給予辛苦的清潔隊員舒適整潔的環境，為市民帶來更好的服務，要求市府多多與民溝通，做好防護措施及防治。

環保局指出，今年底前須配合工程進度陸續搬遷，環保局替清潔隊員尋求替代場區，土地使用分區為特定目的事業用地，非農牧用地，環保局將依法變更編定做為清潔隊作業場區及資源循環中心，並無拓展至周邊私人土地情形，也不會設置廚餘處理廠，後續相關設施亦將融合周圍生態環境，期與地方共存共榮。

廚餘

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