碧潭水舞秀即日起展演59天 光雕映照和美山絢爛登場

「2023碧潭水舞」今天起一路展演至5月28日止，連續59天不間斷，於每晚6點30至8點30分，每半小時演出1次，每晚共6場，今年更以雷射作為畫筆、以和美山壁作為畫布，在和美山上勾勒出各種圖案，讓和美山山舞與新店溪水舞互動起舞，提供嶄新的視覺饗宴，讓遊客一飽眼福。

今年碧潭水舞光影秀由國際級新加坡團隊精心策畫，首次運用碧潭的自然環境，透過雷射光雕勾勒出和美山的山形，並配合水舞曲目的串聯讓民眾可以感受山舞與水舞之間的互動。

3月31日起首波推出的兩首曲目分別是「靈山鳶生」及「初春饗宴」，以截然不同的曲風帶給民眾獨樹一格的感官體驗，「靈山鳶生」以鼓聲連結閃電，搭配交響樂曲，呈現出雷電開天闢地的震撼，也象徵著新北茁壯強韌的精神。

「初春饗宴」則以柔和的光影，伴隨著蟲鳴以及潺潺水聲，帶出碧潭在初春時節的萬物蓬勃，民眾在欣賞水舞的同時，水舞上雷射投影的可愛角色會從水幕以雷射光束的姿態躍動至和美山壁上，與溪水一起舞動、玩耍，帶領大家踏入別具巧思的水舞世界。

新北市長侯友宜今晚出席碧潭水舞啟動儀式，侯友誼表示，碧潭水舞今年是第七年，今年的水舞依然亮眼，每一年的碧潭水舞，新北市一定會增加更多的元素，讓很多民眾每日來看不同表演。