汐止綠色廊道紫藤花盛開 紫色地毯好浪漫

春天到了，在汐止中正社區綠色廊道，現在棚架上開滿了紫藤，綿延150公尺，一串串紫色花朵垂吊，宛如浪漫的紫色隧道真的好美，尤其花瓣飄落鋪滿整個步道，民眾說，就好像走在紫色地毯上，好浪漫。

中正社區綠色廊道進去，沿途有不同的植物生態，這幾年也持續種花綠美化，從禮門里綠色廊道入口意象進去，原本上頭爬滿了百香果、錦屏滕，不過，現在更熱鬧了，十年前種下的紫藤花，不但己經成功的爬上鐵架上，現在還垂下來，看過去就好像紫色隧道。

禮門里長李朝發說，綠色廊道的紫藤已經種了十年，這幾年花開都很漂亮，今年因為天氣的關係，開的比較早，但花開的很多，很多人都來邊散步邊賞花。

棚架垂吊滿滿的綠意，走在步道上看過去，紫滕盛開中，一串串的紫色花朵陸續綻放，這一開綿延150公尺，居民也經常來散步，看著一串串的紫色花朵，直說好美，也忍不住拍照留念，尤其花瓣飄落幾乎鋪滿整個步道，民眾說看過去就好像紫色地毯，有浪漫的氛圍。