汐止保長里手作草仔粿搶手 義賣5000顆做愛心

汐止區保長里發展草仔粿產業，成績越來越好，用里內種的艾草、柚子葉，還自己炒菜脯米、煮紅豆餡，強調純天然，3顆賣一百元，光是清明節訂單就賣5000顆，所以，志工們這幾天晚上都努力加工，雖然，辛苦卻不喊累，因為，盈餘全都用來關懷里內長輩及小朋友，讓他們做的很開心。

保長里長賴宗福表示，保長里這幾年來一直在發展草仔粿產業，以今年來講，從二月份開始開放預訂到現在已經3500顆，到清明節預訂已經超過五千顆了，一直希望說，里內有自己的艾草，再加上志工很熱心，內餡的部分，不管是蘿蔔絲、還是紅豆、綠豆，這都是比較大眾口味的，那這幾年來還是都在里內訂購比較多，大概佔了8成，如果保長里草仔粿做的起來，可以開始往外推廣，接受外面的預訂。

賴宗福指出，草仔粿的盈餘都是用到里內的長輩跟孩童比較多，像這次兒童節也把草仔粿的盈餘用來做兒童遊戲或是禮物，再來就是一些老人共餐，以及接下來九九重陽，長輩們的餐點，都希望用這盈餘來支應。

保長里志工說，本來只是想做和其他志工們分享，結果發現口味很受歡迎，後來才和里辦公處、社區結合開始賣，發展社區的地方產業，草仔粿吃起來皮Ｑ，鹹甜口味都有，菜脯米、紅豆、綠豆等等，而食材一點都不馬虎，都用好的原料，強調手作純天然，值得一提的是，所得的盈餘都是用在老人共餐及小朋友辦活動上，雖然，這幾天清明節訂單賣超過5000顆，有時晚上一作就是11、12點，但志工們不喊累，因為，能夠為地方長輩、小朋友做點事，很有成就感。

十幾位的志工，大家分工合作，只要有空就來幫忙，也讓保長里草仔粿產業發展越來越好，品質有把關、手作草仔粿受歡迎，尤其能夠發展地方做愛心，志工們越忙越開心。