瑞芳爪峰里志工手做招牌芋圓好好吃 義賣助學子
瑞芳區爪峰社區發展協會三年前開辦假日小農市集，販賣所得都用於捐助優秀學子獎學金，受到不少人肯定，義賣的商品都是志工自己手做還有自家種得有機蔬菜，尤其招牌手做芋圓更是常常搶購一空，讓不少人慕名而來。
今天一大早在爪峰里活動中心就有幾位志工忙進忙出的，為了一個月一次的假日小農市集，志工們正在手做招牌芋圓，不論是芋頭還是地瓜都香氣四溢，獨家的調配比例也讓爪峰社區手工芋圓好吃Q彈又健康，只見志工分工合作，手沒停下來過。
爪峰社區發展協會理事長張信義說，小農市集人氣商品就屬芋圓莫屬，志工們的老道經驗和比例的拿捏，讓芋圓每次都是搶手的商品，另外也有自家種的有機蔬菜也提供出來義賣，所得將提供給附近學校優秀學子作為獎學金，希望鼓勵學子好好認真念書。
爪峰里里長簡明慧說，爪峰社區的小農市集結合志工手工芋圓還有肉粽甚至還有草仔粿，理事長更無償提供自家有機蔬菜來義賣，志工也有二手衣物義賣，每個月的市集總是吸引許多人慕名而來，所得將全數照顧到地方的學子，對於社區小農市集的善行義舉感到相當敬佩。
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