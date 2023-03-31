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8.6億捷運聯開大樓流標 新北議員憂進度緩慢交通亂

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
三鶯線永吉公園站捷運開發案昨日開標結果流標，捷運局表示將啟動流標檢討。圖／新北市捷運局提供
三鶯線永吉公園站捷運開發案昨日開標結果流標，捷運局表示將啟動流標檢討。圖／新北市捷運局提供

新北捷運局去年舉辦三鶯線永吉公園站捷運開發案招商說明會，預估投資總金額約8.61億元，但昨日開標結果流標，捷運局表示將啟動流標檢討。新北議員蘇泓欽則盼盡速標出開工，以免捷運完工啟用後還在蓋大樓，導致影響附近交通。

三鶯線永吉公園站面臨4600坪永吉公園，基地面積約598坪，預估可興建地上18層、地下3層，總樓地板面積約5055坪捷運開發大樓，不過去年10月31日起第一次公告招商後，昨天投標截止無廠商投標因此流標。

新北市捷運局對此表示，將啟動流標檢討機制，針對有買標單但無投標的廠商了解為何未投標，針對招標條件或底價調整的方向進行檢討，若財務方面調整要經過審查程序及與地主說明，確認後再進行第二次招標。

鶯歌議員蘇泓欽則表示，希望捷運局能加速聯開大樓招標案，捷運三鶯線預計明年底完工，若標出的時間過長，將導致通車後聯開大樓還在持續施工，對地方交通影響甚鉅。

新北捷運局去年舉辦三鶯線永吉公園站捷運開發案招商說明會，預估投資總金額約8.61億元。圖／新北市捷運局提供
新北捷運局去年舉辦三鶯線永吉公園站捷運開發案招商說明會，預估投資總金額約8.61億元。圖／新北市捷運局提供

捷運 三鶯線 新北 蘇泓欽

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