「市長下來！」 新北土城彈藥庫民憂成垃圾場今集結抗議

新北市土城彈藥庫規劃為司法園區等用地，其中包括編定做為清潔隊作業場區及資源循環中心，當地居民憂心變成新北市垃圾場 ，產生汙染將大幅衝擊地方有機田園生態環境，下午約百位民眾集結市府樓下抗議大喊「市長下來！」接陳情書。環保局則表示，當地沒有廚餘作業， 是清潔隊休息區及資源回收分類使用。

新北市看守土城愛綠協會等民間團體今下午約百人集結新北市府大門，抗議土城彈藥庫，自2022年通過擴大都市計畫後，以彈藥庫園區以北的區域將開發為司法園區包括地方法院、檢察署、看守所和住宅區，地方居民也在此發展自然農園和親子生態教育場所。

經營親子自然教室的老師劉麗蘭批評，新北市府卻只是想將這裡變成垃圾處理場。環保局提出在此設置廚餘處理場引發居民的反彈，指出廚餘處理場所帶來的進出車輛和廚餘處理所產生的汙染衝擊地方生態，雖協調後環保局放棄設廚餘場，但直接推動設置清潔隊作業場區和土城區循環中心新建工程，明顯市民眼中的生態公園的變成新北市垃圾場。

綠營議員卓冠廷批評，新北市想要在土城彈藥庫國有地內設廚餘廠遭反對，當時環保局承諾不會污染周遭環境。沒想到未與居民妥善溝通就起「土城區用地變更暨環保設施新建工程委託技術服務 」這個1509萬元規劃標案，直接把用地變更跟工程委託技術服務綁在一起，這種行為代表新北市府吃了秤砣鐵了心，要把寶地變成環保用地，居民反對設施全部都要設立，市府違背去年初的承諾，決斷獨行的硬幹，恐兩敗俱傷。

藍營議員江怡臻則說，清潔隊搬遷是希望給予辛苦的清潔隊員舒適整潔的環境，為市民帶來更好的服務，要求市府多多與民溝通，做好防護措施及防治，不要讓清潔隊員背負汙名。林金結表示循環經濟也是政府力推的政策，每一塊土地都有其使用分區管制，嚴厲譴責不肖偷倒事業廢棄物行為，農地也不容濫用，任何土地只要符合法規，大家共同為淨零排碳路徑共同盡力。