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遏止占用車格 新北5路段、102格汽車格要收費了

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導
明起淡水區後洲路1段等5條路段，總計102格汽車格納入收費管理。圖／新北市交通局提供
明起淡水區後洲路1段等5條路段，總計102格汽車格納入收費管理。圖／新北市交通局提供

新北市部分路邊未畫設停車格或紅黃線路段，常被二手車商等固定車輛和廢棄車占用。新北市交通局為了減少類似狀況持續發生，明起淡水區後洲路1段、八里區訊塘二路及汐止區汐萬路2段、汐萬路2段275巷、長江街13巷等5條路段，總計102格汽車格納入收費管理。

交通局停車營運科科長許芫綺表示，路邊未畫設停車格或紅黃線路段，常被二手車商等固定車輛和廢棄車占用，導致民眾難停車，甚至出現髒亂狀況，因此在考量不影響行車安全及秩序，擇適當地點規畫汽車格並收費管理，希望能提升停車位周轉率，避免久停占用情形。

許芫綺指出，汐止區汐萬路2段、汐萬路2段275巷、長江街13巷路邊停車格收費時間為平日周一至周五，上午8點至晚上6點，每次60元；另外淡水區後洲路1段因鄰近公23公園，為兼顧民眾停車及遊憩需求，路邊停車收費時間為周一至周日上午7點至晚上8點，每次30元，每4小時開單1次；八里區訊塘二路路邊停車則採國定假日及例假日收費，收費時段自上午8點至晚上6點，每半小時10元。

另外，為配合新莊區新莊運動公園地下停車場及新店區綠湖公園地下停車場啟用，交通局表示，明起併同調整新莊區復興路1段、新店區寶中路路邊停車費率，由每半小時10元調整為每半小時15元，收費時間為平日上午7點至晚上8點，增加路邊停車周轉率。

淡水 汐止

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