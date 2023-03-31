中華醫大校園就業博覽會107家企業徵才 釋出上千職缺
中華醫事科大今天舉辦校園就業博覽會，107家企業設攤徵才釋出1200個職缺。醫事健康產業當紅，醫療院所主管現場面試搶護理師儲訓人才，近千位應屆畢業生與許多校友參加。
校方表示，因疫情趨緩報名徵才企業熱絡，醫療院所就有57家，現場猶如醫療產業博覽會，多數更派出主管現場面試搶徵護理師，護理系畢業生未踏出校門就被網羅為儲訓人才，畢業與就業無縫接軌。
活動以「展望前途、創薪未來」為主題，107家產業涵蓋醫療院所、長照機構、眼鏡、生技公司等，國防部也招募大學畢業職業軍官，徵才名額超過1200個，吸引近千應屆畢業生，也有校友返校尋找職缺或轉換跑道機會。
中華醫大護理系每年近600畢業生，校園就業博覽會成為各醫療院所搶先招募儲訓護理師好機會，今年各地的57家醫療院所設攤，釋出800多個護理師職缺。榮總、長庚、成大、台大、奇美等醫學中心平均薪資4萬至6萬含輪班津貼。許多院所派出主管直接在現場面試，更有醫院公開薪資福利、送紀念品希望吸引人才投履歷。也有大型醫院和企業以輪流舉辦說明會方式介紹機構環境與設備、工作內容、福利待遇等，卯足全力招徠學生投遞履歷參與面試，場面熱絡。
校長孫逸民致詞表示，華醫以醫護為本，培育醫事健康相關產業所需的人才不餘遺力，近年更積極與醫學中心、醫療機構合作，成立大健康產業學院，深化生技健康產業與精準醫療，爭取勞動部就業學程計畫及教育部產業學院計畫，期望透過人才培育、職場體驗與實習，讓學生在學期間可以與產業接軌，並提早就業。這是為伯樂與千里馬搭建的媒合舞台，每年媒合率超過六成，期盼應屆畢業生把握機會找到好工作，企業找到理想的人才。
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