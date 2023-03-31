塭仔圳6智慧停車場明啟用 供1140汽機車格

新泰塭仔圳重畫區面積近400公頃，市府規畫各項公共設施用地，工程預計2026年完工。新北市交通局在重畫區規畫11座智慧停車場，其中6處智慧停車場4月1日起啟用，共可提供827格汽車位、313格機車位，同時可滿足輔大醫院、輔仁大學、機場捷運A6泰山貴和站周邊臨停及轉乘需求。

新北交通局停車管理科長蔡柏坤表示，泰山區文小一平面停車場及文中二停車場、新莊區文中三平面停車場、後港建國停車場、新樹瓊林停車場、公十四停車場，明天將啟用，這6處停車場皆建置車牌辨識無票卡進出場停管系統、全自動繳費機、多元繳費系統等智慧停管設備，並設有監視系統，確保民眾停車安全。

蔡柏坤表示，其中為擴大文小一平面停車場共350個汽車格、62個機車格，明起試營運一個月，開放免費停車，5月1日起正式收費營運，汽車收費為每小時20元、機車免費。

蔡柏坤說，另5處停車場明起即收費營運，其中新莊區文中三平面停車場汽車收費為每小時30元、機車每次10元，其餘均汽車每小時20元、機車免費；停車場啟用後除了紓解鄰近傳統公寓住宅的住戶停車需求外，也可滿足輔大醫院、輔仁大學、機場捷運A6泰山貴和站周邊臨停及轉乘需求。