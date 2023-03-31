新北美術館將落成 下月講座穿梭歷史與發展

新北市美術館正如火如荼施工中，預計今年8月落成完工，新北文化局為宣傳新北市美術館，將於下月舉辦「穿越新北 複調城市」6場講座，透過對談、放映等開放工作室導覽及生態採集走讀形式，讓民眾穿梭獨特藝文歷史與當代產業發展，感受新北市多中心及複調異質藝文特色。

「穿越新北 複調城市」首場活動瑜4月30日「煤礦、畫筆與膠卷 礦業時代的電影片廠與繪畫支持」，由台灣美術史研究者白雪蘭與戰後台灣史研究者蘇致亨，重探1950年代煤礦產業與電影、藝術創作。

5月6日為「紙廠裡誕生的平面展演場 當代藝術與傳統紙業的新合相」，由藝術家暨設計師林冠名搭配恆成紙廠負責人暨藝術支持者鄭宗杰，帶來紙業轉型後與藝術家共創新型態藝術書籍的對談及展示。5月7日「工業區冶煉出當代藝術 滋養創作的現代性邊陲交界地」，則由兩位藝術家李勇志、劉文瑄與建築學研究者兼創作者蕭有志，從工業區的居住經驗分享其創作靈感與脈絡，並進行藝術家開放工作室導覽。

另外，5月13日「共煮一壺樹梅坑溪生態茶 採集走讀原生及入侵物種」，由資深策展人兼藝術家吳瑪悧，攜手當代採集藝術團體雜草稍慢，帶領民眾至樹梅坑溪中上游進行採集走讀兼煮茶講座。5月20日「身．土．移動的離散與在地盛南洋食材，拼一盤混種沙拉」則在中和緬甸街，由影像創作團隊你哥影視社、移民第二代兼在地文化工作者楊萬利，以南洋的食材氣味及創作影像引導民眾參與。

最後一場5月27日「在邊陲處打造藝術生活的基地 三鶯河灘地的棲居與文化景觀」，來到甫開放戶外園區的新美館，由影像創作者陳芯宜與都市計畫研究者黃瑞茂，透過影像放映及講座，談論城市景觀的形成及未來居住的文化想像。講座活動即起開放民眾報名。