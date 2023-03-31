柯文哲批Youbike免費大撒幣 蔣萬安反擊：不能因噎廢食

台北市蔣萬安要恢復Youbike前30分鐘免費政策，預定明年實施。台北市前市長柯文哲昨在臉書指出，天下沒有白吃的午餐，市庫也不是用之不竭的聚寶盆「錢從哪裡來」？討好選民大撒幣 ，走回頭路，對綠色運輸推廣沒有實質好處。蔣萬安上午受訪反擊，碰到問題就是要克服，不能因噎廢食。

柯文哲昨在臉書出，「財政紀律」是政治價值，更是政治良心，當蔣萬安市長宣布從明年一月起，台北要恢復 Youbike 前30分鐘免費政策時，我們就必須問 「錢從哪裡來」？

柯文哲說，他擔任台北市長時取消Youbike前30分鐘免費，改為前30分鐘收5元、市府補助5元，是因為Youbike設置的目的是推廣綠色運輸，鼓勵大家多搭乘捷運、公車，最後一哩路再騎Youbike接駁。

柯文哲指出，當時調查發現，若全部免費，許多人會把Youbike當作運動休閒器材，統計上，一個月只用一次的人達到70%，結果真正需要Youbike通勤的人一車難求、無法達成促進綠色運輸的終極目的、還使維修成本大為提高。前30分鐘雖然使用者收5元，政府也要再補貼5元，記得他任內北市府每年就要補助2億多，如今在站點與車輛數增加更多的狀況下，全部免費帶來的市庫支出與壓力，至少要增加一倍，一年上看5億。

柯文哲指出，2019年、2020年， 新北與桃園市就曾經因為前30分鐘免費政策，被自家審計處點名檢討，認為為了政府 #財政永續，應該回歸使用者付費 。眼看新北、高雄市都已經取消免費，台北市卻要討好選民大撒幣 ，走回頭路，對綠色運輸推廣沒有實質好處。

蔣萬安上午出席「永續愛Taipei自主Fun 心玩」 2023台北兒童月系列活動記者會受訪指出，最重要的目標是希望讓台北市達到低碳永續，所以YouBike前30分鐘免費是鼓勵大家騎乘YouBike，達到節能減碳，這是目標，當然大家會擔心無車可借或無停車柱可還，但碰到問題就是要克服，不能因噎廢食，也就是說透明數據分析，做更有效率的配置 ，有的站點沒有車備，有的點車很多，這部分可做一些一更聰明更效率的調配。

對此，北市府副發言人徐政璿指出，為了改善台北市的大環境，蔣市長上任後，積極盤點市政資源做最有效的運用。台北市的稅收除了以支應市政推動為優先，也秉持財政紀律適度還債，沒有大撒幣的問題。

此外，交通局已規劃於今年上半年小規模增加1780輛車，減緩無車可借的問題，交通局也與資訊局合作，透過大數據的分析，進一步優化調度量能。明年1月政策上路後，除鼓勵既有族群增加使用次數外，將再吸引如購物、休閒、運動等族群，擴大綠色運輸使用率，預計每年新增受惠人次超過2700萬次。

徐政璿說，現行公車捷運雙向轉乘YouBike及持定期票者，已享前30分鐘免費，並占總租借旅次五成，每年補貼預算推估僅由新臺幣2.23億元增加1.34億至3.7億元，非外界質疑的5億。在社會效益部分，估算每年約可減少7000噸碳排量，約18座大安森林公園的碳排放吸收量，可有效減少碳排與空汙，有利於台北市朝向低碳城市邁進。