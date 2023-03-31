北北基計程車費率明調漲 調查：逾一半民眾擬減少搭乘頻率

北北基的計程車費率將於4月1日調漲15元，由70元漲到85元，全國計程車產業提升推動協會針對計程車產業服務品質進行調查報告，六都民眾有超過一半表示，費率調漲後會減少搭乘計程車頻率。另外，民眾給台灣計程車服務滿意度平均分數僅65.5分，有超過4分之1、26.3%的民眾則給予不及格的分數，其中，駕駛素質與車輛新舊為較不滿意的地方。

全國計程車產業提升推動協會委託市調公司於3月8日至20日間，透過網路問卷針對六都民眾蒐集1118份有效問卷。根據報告指出，雙北民眾認為此波調漲不合理所占比率不算高，約35.4%，但無論是雙北及六都受訪民眾都有超過一半表示，費率調漲後搭乘計程車頻率會變少。

另外，民眾給台灣計程車服務滿意度平均分數僅65.5分，超過一半、51.3%的民眾評分落在61至80分之間，但有超過4分之1、26.3%民眾則給予不及格的分數。其中車輛舒適與整潔以及搭車安全性為民眾較滿意的地方，駕駛素質與車輛新舊則為較不滿意的地方。

全國計程車產業提升推動協會也說，隨著科技進步民眾叫車習慣已改變，App叫車56.5%已成為民眾最常使用招攬計程車方式，其次則分別為路邊攔車21.3%與電話叫車21.1%。在叫車品牌偏好上，台灣大車隊為民眾最常選擇品牌，但民眾對於Uber的滿意度較高；選擇台灣大車隊主要偏好搭車安全性與候車時間，選擇Uber則偏好車輛舒適整潔與叫車介面操作便利。

全國計程車產業提升推動協會也說，民眾搭乘計程車可能因為路線選擇、法令規範、等待時間、言語或行為冒犯等狀況引起消費糾紛。經調查有84.2%贊成計程車駕駛應具有良民證，84.3%民眾贊成在計程車內安裝攝影機，但仍有部分反對原因包含，擔心影像與聲音被任意用做其他用途、感覺被監視、侵犯個人隱私及怕被偷拍。

全國計程車產業提升推動協會表示，為了減碳，台灣除了推動公共運輸電動化，經調查有近4成受訪民眾贊成計程車電動化，但超過一半、54.9%民眾在叫車時則不一定會優先選擇電動車。贊成者主要原因以減少環境汙染約83.7%最高，其次為未來發展趨勢44.3%；不贊成者主要原因以產品未完全成熟74.8%的比率較高，其次為車資費用可能較高51.5%。