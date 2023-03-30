侯友宜喊話加速軌道建設 交通部：發包延遲非中央權責

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
新北市長侯友宜喊話中央加速軌道建設，交通部表示，審議時間沒延宕，目前由台北市辦理招標及施工作業，受限疫情、缺工缺料等風險因素增加，廠商不願貿然投標致發包延遲，非屬中央權責，與審議效率無涉。圖／本報資料照片
新北市長侯友宜喊話中央加速軌道建設，交通部表示，審議時間沒延宕，目前由台北市辦理招標及施工作業，受限疫情、缺工缺料等風險因素增加，廠商不願貿然投標致發包延遲，非屬中央權責，與審議效率無涉。圖／本報資料照片

新北市長侯友宜喊話中央提升行政效率，加速軌道建設。交通部今晚聲明表示，行政院2019年5月31日核定台北捷運南北環，審議時間沒延宕，目前正由台北市辦理招標及施工作業，受限疫情、缺工缺料等風險因素增加，廠商不願貿然投標，致發包延遲，非屬中央權責，亦與審議效率無涉。

交通部表示，有關台北捷運南北環，行政院2019年5月31日核定，審議時間沒有延宕，目前刻正由台北市辦理招標及施工作業，經該府評估受限於疫情、缺工缺料、物價上漲、國內廠商量能等風險因素增加，廠商不願貿然投標，經費亦隨之增加，致發包延遲，非屬中央權責，亦與審議效率無涉。

交通部表示，新北市境內各項捷運建設計畫，其中五泰輕軌可行性研究，因尚有F14（端末）站規劃銜接桃園機場捷運未增設的A5a站等議題，新北市政府於2023年2月20日就行政院核復意見提出回應說明，交通部已核轉行政院審議。

交通部表示，八里輕軌可行性研究，尚有運量不足、八里汙水處理廠界面、與淡江大橋共構費等議題有待新北市政府釐清確認修正報告內容，新北市府於2023年2月6日提送修正報告，已函請國發會續行審議。

至於深坑輕軌可行性研究，交通部表示，新北市政府於3月6日提送修正報告，因所列財務計畫替代方案，未依前次委員會審查意見修正，交通部已於3月29日再函復新北市政府配合依委員會審查意見修正後再報。

淡海輕軌建設計畫，交通部表示，目前正由新北市政府興建中；新北市政府前於2022年11月30日重新提報修正計畫，因修正路線行經淡水渡船頭燈塔涉及《文化資產保存法》議題，尚須由新北市政府儘速辦理文資審議程序。

交通部強調，持續全力協助新北市政府儘速完成相關修正作業，該府完成修正重新提送，即依規定程序並加速辦理審議作業。

交通部 機場捷運

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