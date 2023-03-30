營建署補助1200萬 改善土城龍泉溪水岸環境

內政部營建署推「城鎮風貌及創生環境營造計畫」，今天決定補助新台幣1200萬元，改善龍泉溪沿線社區環境，串連自行車道，賞螢區、桐花步道與溪水，變身為親子休閒親水環境。

民主進步黨籍立委吳琪銘今天邀營建署副署長於望聖、土城區副區長祝養廉、民進黨新北市議員彭一書、及福田里長呂惠美等人，會勘土城龍泉溪一帶，希望藉由改善水岸廊帶周邊環境工程，提供居民休閒空間。

祝養廉傍晚接受中央社記者電訪表示，營建署推動「城鎮風貌及創生環境營造計畫」，協助改善土城區朝山步道工程，這次，「土城龍泉溪藍帶環境改善計畫」是其中一項子計畫。

祝養廉表示，區公所結合市政府觀光旅遊局，推動「微笑山線」的近郊登山步道，及社區規劃師帶動社區營造，協助居民改善社區環境改善。這次有了中央資源挹注，希望改善老舊步道、修建自行車道，結合媽祖田地區的地景與人文地貌，讓龍泉溪周邊成為適合休閒的環境。

吳琪銘以新聞稿表示，營建署答應全額不分階段，一次補助1200萬元，推動土城龍泉溪藍帶環境改善計畫，提升土城媽祖田社區的散步休憩空間。

吳琪銘說，計畫完成後，可從龍泉路串接到桐花公園、賞螢步道與承天禪寺的朝山步道。自行車休憩點、賞螢步道總長近7公里，整體環境改善工程一次到位，可欣賞桐花、欣賞螢火蟲，串聯生態與觀光，以維護城鄉品質。