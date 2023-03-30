清明連假將至 北市警百處路口將提早到崗疏導

為維護清明連假期間交通順暢及行車秩序，台北市警察局交通警察大隊今天表示，明天針對北市忠孝西路、中山北路口等100處重要路口，將派員提前於下午4時到崗加強交通疏導。

交通警察大隊今天發布新聞稿表示，4月1至5日為清明節連續假期，預估連假前市區各主要道路、聯外橋樑及鐵（公）路轉運站，將湧現返鄉掃墓及出遊的人、車潮，市警局已特別規劃交通疏導勤務，連假前一天（3月31日）針對忠孝西路、中山北路口等100處重要路口，要求各分局派員提前於下午4時到崗加強交通疏導。

同時，其餘路口也將於明天下午4時30分到崗，請駕駛人配合員警、義交指揮。

交通警察大隊指出，高速公路局於4月1日（星期六）上午6時至中午12時針對國道1號（南下）實施高乘載管制，北市管制點計有8處，已妥適規劃交通管制及疏導勤務，請民眾留意管制地點和時段。

相關管制點包括，重慶北路交流道南下匝道口、民族東路松江路匝道口、濱江街（大佳國小）高速公路南下匝道口、建國高架（南往北建國高架、民權東路匝道出口前）、環河北路南下匝道口、成功路二段交流道南下匝道口、汐五高架交流道港墘路出堤頂大道南下匝道口、汐五高架交流道舊宗路二段南下匝道口等。

交通警察大隊提醒，因應民眾提前掃墓祭祖，台北市殯葬管理處及公共運輸處連假期間，於「富德公墓」、「南港軍人公墓」及「陽明山第一公墓」等墓區，規劃多線免費掃墓公車供民眾搭乘，警方也將同步針對掃墓公車路線及管制點周邊，加強違規停車勸導、取締與拖吊。

另外，連假期間針對轄內各觀光遊憩景點、大型百貨公司（賣場）及其他交通繁雜商圈周邊道路，也將增派交通疏導崗位，並針對易聚集人、車潮地點加強違規停車取締、拖吊。