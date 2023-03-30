快訊

費鴻泰兒子被控辱同學「婊子、垃圾」 檢方指一點認無悔意求重判

汐止康誥坑溪岸淘空整治慢半拍 地方盼補強鞏固

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止康誥坑溪中下游溪岸出現淘空，新北市議員周雅玲服務處希望能在防汛期前改善完成。圖／觀天下有線電視提供
汐止康誥坑溪中下游溪岸出現淘空，新北市議員周雅玲服務處希望能在防汛期前改善完成。圖／觀天下有線電視提供

汐止康誥坑溪中下游的地方，也就是水源路二段上方的一處溪岸出現淘空的狀況，讓鄰近的社區住戶很擔心，地方會勘後又等了三年沒有下文，經編預算又遇大水無法施做，所以，新北市議員周雅玲服務處再次會勘，希望能在防汛期前改善完成。

經過整治後的康誥坑溪很美，不過，在中下游的地方，也就是水源路二段上方的溪岸卻出現了淘空的狀況，雖然，在之前的會勘後要改善，不過，中間又等了三年沒有有下文，當地的社區住戶就擔心，再有颱風豪雨沖刷，會淘空地基後果不堪設想。

白雲里長陳俊地指出，康誥坑溪豪大雨溪水泛濫，駁坎有損壞，在110年的時候就損壞了，當時有會同農業局會勘，因為經費比較龐大，所以，列在111年的年度預算，但是來做的時候碰到豪大雨，整個泛濫做到一半也沒辦法做，列入今年再來修繕。包括固床工、底下破損的要修繕，希望能夠儘快施作，不然，一直沖刷下去，旁邊又有住戶很危險，而在大家討論後，將補強施作固床工鞏固，保障安全。

新北市議員周雅玲服務處助理王雪娥表示，因為，康誥坑溪不斷沖刷還有泥沙淤積，接下來會請相關單位儘快規劃設計改善，保障溪岸以及鄰近社區住戶的安全。

議員 汐止 豪雨 颱風

延伸閱讀

全縣第2處 頭份市社區心理衛生中心揭牌成立

關懷據點推動遇挑戰 志工、人才培育、社區投入是關鍵

幸福一日捐 汐止白雲國小學童捐物資助弱勢

棒球／社區學生棒球賽30日起報名 沙子宸鼓勵享受棒球

相關新聞

5月將逢汛期 新北市府團隊動起來

每年5月，台灣進入汛期，為防範颱風、豪大雨可能帶來的重大災害，新北市長侯友宜帶著市政團隊在汛期前，至轄內易致災地區實地視...

綠營批簡體字入侵新北成統戰教室 葉元之反酸乾脆立法

新北市環保局舉辦環境公民教育推廣計畫，民進黨指教具從淘寶網採購，還發放簡體字教材說明書，質疑新北市長侯友宜是否替中國打鄰...

新北8至15樓住宅公安申報明最後一天 違者最高可罰30萬

新北8至15樓集合住宅公安申報明天就是最後一天，目前仍有將近一半的大樓沒有申報，新北工務局提醒，若過了明天仍未申報，依法...

簡體字入新北市府遭綠營砲轟 藍營議員拿蔡總統「這事」反嗆

新北市環保局日前舉辦環境公民教育推廣計畫，但有里長反映環保教具竟然採購淘寶網就買得到價值人民幣5.64元商品，且是簡體字...

公館自來水園區不休園 5天連假兒童憑證免費入園

兒童節連假將至，北市公館自來水園區照常營業不休園，推出期間限定活動及優惠，4月1日至4月5日12歲以下兒童憑身分證明或北...

北捷又出包！ 乘客驚：文湖線列車過三站不停

北捷文湖線上午又出包，發生列車過站不停，因上班尖峰時段車輛班距很近，乘客擔憂會追上前面列車，按下緊急通話鈴，但列車卻過了...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦