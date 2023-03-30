汐止康誥坑溪岸淘空整治慢半拍 地方盼補強鞏固

汐止康誥坑溪中下游的地方，也就是水源路二段上方的一處溪岸出現淘空的狀況，讓鄰近的社區住戶很擔心，地方會勘後又等了三年沒有下文，經編預算又遇大水無法施做，所以，新北市議員周雅玲服務處再次會勘，希望能在防汛期前改善完成。

經過整治後的康誥坑溪很美，不過，在中下游的地方，也就是水源路二段上方的溪岸卻出現了淘空的狀況，雖然，在之前的會勘後要改善，不過，中間又等了三年沒有有下文，當地的社區住戶就擔心，再有颱風豪雨沖刷，會淘空地基後果不堪設想。

白雲里長陳俊地指出，康誥坑溪豪大雨溪水泛濫，駁坎有損壞，在110年的時候就損壞了，當時有會同農業局會勘，因為經費比較龐大，所以，列在111年的年度預算，但是來做的時候碰到豪大雨，整個泛濫做到一半也沒辦法做，列入今年再來修繕。包括固床工、底下破損的要修繕，希望能夠儘快施作，不然，一直沖刷下去，旁邊又有住戶很危險，而在大家討論後，將補強施作固床工鞏固，保障安全。

新北市議員周雅玲服務處助理王雪娥表示，因為，康誥坑溪不斷沖刷還有泥沙淤積，接下來會請相關單位儘快規劃設計改善，保障溪岸以及鄰近社區住戶的安全。