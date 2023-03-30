高麗菜過剩價跌 汐止公所發起團購力挺農民
天氣回暖，造成高麗菜生產過剩，造成價格爆跌，為了支持辛苦的農民，汐止區公所內部也發起團購，買了24箱200顆的高麗菜，有人更是一次買了一箱，可以煮不同的高麗菜料理，力挺農民。
今(30)日下午時間，汐止區公所特地向新北市果菜公司團購的高麗菜到貨，這次總共買了24箱，大約200顆的高麗菜，這一天，公所及果菜公司的人合作一起搬上推車，再陸續分送，主要是因為前一陣子天氣回暖，高麗菜大盛產，價格大崩跌，甚至一顆只賣五塊錢十塊錢，所以，為了力挺農民，汐止區公所發起團購。
汐止區公所社會課長高杏妃表示，團購高麗菜就是支持農民，因為自己平常就有吃高麗菜的習慣，高麗菜其實它養份非常多，所以，這次認購了一箱的高麗菜，可以做高麗菜水餃、高麗菜捲、還有很多跟高麗菜食材有關的東西，大家都可以一起發揮創意巧思。
新昌里長林碧霞剛好到公所洽公，看到高麗菜山，在得知是公所團購支持農民，也表示肯定，高麗菜現在便宜又好吃，希望大家多多團購。
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