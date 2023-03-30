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清明掃墓動員疏導交通 汐止警要讓民眾出門好安心

觀天下／ 記者李嘉文/汐止報導
汐止警察分局為加強清明節連續假期交通疏導，要讓民眾出門好安心，行車能安全順暢。圖／觀天下有線電視提供
汐止警察分局為加強清明節連續假期交通疏導，要讓民眾出門好安心，行車能安全順暢。圖／觀天下有線電視提供

汐止警察分局為加強112年清明節連續假期交通疏導，維護道路行車順暢及平安，將於3月31日16時之後交通尖峰時段，在汐止區主要聯外道路及通往國道各交流道路口，及主要平面道路易壅塞路口，均編派交通崗或巡邏警力，實施交通指揮疏導、管制勤務，讓民眾出門好安心，行車能安全順暢。

汐止地區有多處公墓，清明連假期間，為避免掃墓民眾車輛開進墓園造成塞車，汐止警方於部分公墓將實施交通管制，管制時間為3月26日及4月1日至5日的6時至14時（視現場掃墓人數提早或延後），管制位置如下：

(一)第1公墓：汐止區新台五路2段，第1公墓入口。(二) 第1-1公墓：汐止區新台五路2段，第1-1公墓入口。(三)第2公墓：汐止區新台五路2段，第2公墓入口。(四)第6、7公墓：汐止區大同路2段169巷口。(五)第8公墓：汐止區湖前街口。

今年新北市政府交通局以公告方式開放重要墓園周邊紅黃線停車，汐止區開放時段為3月25、26日及4月1日至5日的6時至14時，路段為新台五路二段茄苳路口至新台五路二段652號新台加油站前上坡雙向紅黃線，交通管制疏導員警亦將加強取締、驅離違規併排及擋住出入口車輛，請開車民眾務必配合將車輛停好再進入墓園，勿貪圖便宜造成危險及交通壅塞。

汐止分局長黃國政表示：汐止區公所今年亦於4月5日7時至15時有規劃掃墓專車，自汐止火車站旁寶島眼鏡前發車，沿途停靠第一、一之一及第二公墓，請民眾多加利用；掃墓期間墓地周邊路上行人較多，也請開車經過新台五路2段、大同路2、3段、湖前街等公墓出入口的駕駛朋友小心慢行，以策安全。

汐止 連假 清明節 塞車

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