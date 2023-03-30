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萬里幼兒園歡度兒童節 玩闖關拿禮物吃炸雞薯條

觀天下／ 記者廖品涵／萬里報導
萬里幼兒園規劃了一系列兒童節活動，有遊戲闖關，吃最喜愛的炸雞、薯條，還有兒童節禮物。圖／紅樹林有線電視提供
萬里幼兒園規劃了一系列兒童節活動，有遊戲闖關，吃最喜愛的炸雞、薯條，還有兒童節禮物。圖／紅樹林有線電視提供

下個月就要迎接孩子們最期待的兒童節，在萬里區的市立萬里幼兒園，精心規劃了一系列的活動，學生們在五樓的運動教室遊戲闖關，度過愉快一上午，中午的兒童節大餐還是孩子們最喜愛的炸雞、薯條，還有不同的兒童節禮物，讓孩子們度過一個開心的兒童佳節。

萬里幼兒園園長鍾綺芬表示，幼兒園規劃了一系列的趣味競賽，孩子們分組比團體賽，今年最特別的是連老師都一起加入競賽中，孩子們大聲的幫老師加油，師生一起度過開心的上午，只要完成各項競賽，孩子們就可以順利的得到兒童節禮物，一整天收穫滿滿，禮物大豐收。

此外園長鍾綺芬還說，兒童節除了要送禮物給小朋友，還有準備了與課程相關、並且兼顧品格養成的闖關遊戲，就是希望孩子們在過節歡樂遊戲的同時，也能夠有精進學習，擁有更多解決生活問題的能力。

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