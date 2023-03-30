新北技職學習賽再顯佳績 瑞芳高工奪得特優獎項

新北市「技術型高中學習歷程GAINS競賽」，瑞芳高工有四位學生入選決賽，以不同主題的成果展現學習素養，也一舉拿下了特優、甲等和入選三個獎項，表現十分傑出，其中空間測繪科三年級的胡展英，以營建技術實習課程成果奪下了特優。

新北市在技職教育不斷努力，關心技術型高中孩子未來的發展，今年也持續舉辦「技術型高中學習歷程GAINS競賽」，要讓學生們透過準備競賽的過程提升系統思考與溝通表達素養能力，豐富多樣的作品展現了學生的學習成果，也讓學生的未來將更具競爭力。

瑞芳高工學生胡展英表示，透過這次競賽學到非常重要的口語表達能力，所學的技能對於未來職場和生活都有非常大的幫助，也透過競賽對於未來更有方向，也非常感謝學校和老師在競賽過程中提供許多支持和協助。

指導老師林芳瑋表示，希望透過學習歷程競賽，學生在過程中的反思和消化，讓學生了解自己學習的目的，學習的內容還有方法，未來能夠透過所學「鏈結世界、跳轉未來」。

瑞芳高工校長潘泰伸表示，很高興這次競賽瑞芳高工得到優秀的成果，也感謝老師的細心指導，透過競賽過程的不斷努力精進，讓學生更了解所學以及未來發展，讓所學與未來能夠接軌。

新北市政府教育局長張明文表示，GAINS競賽就是讓孩子可以將平常學習的成果，透過互相的學習觀摩，以及學長姐的分享，讓就讀技術型高中的孩子未來升學非常順利，新北市重視技職教育，未來會更努力讓技職教育更適性良才。