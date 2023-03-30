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廣慈文物陳列室啟用 憶家的溫度與博愛精神

中央社／ 台北30日電

廣慈衛福大樓7樓的「廣慈文物陳列室」今天正式開幕，以廣慈博愛院為背景，展示具有當地歷史記憶的文物，如舊照片攝影集等， 回憶家的溫度及廣慈的社福博愛精神。

北市社會局今舉辦廣慈文物陳列室暨志願服務推廣中心開幕茶會，在地及周遭里長、里民、曾經院民「回家」支持，氣氛溫馨、充滿回憶。

「廣慈文物陳列室」以廣慈博愛院為背景，展示當時保留下來具有當地歷史記憶的文物，讓民眾有脈絡地認識廣慈博愛院的重要性及歷史發展。

社會局長姚淑文表示，廣慈博愛園區曾為台北最具規模社福機構，見證這座城市的歷史軌跡及生活光影，更承載了北市照顧弱勢族群的社會使命與責任，陳列室以「回．家」為主題，展示海內外友人致贈禮品及舊照片攝影集等，讓市民感受廣慈博愛院帶給無數人家的溫度與關愛。

社會局表示，也委託台灣愛行動協會辦理台北市志願服務推廣中心，在廣慈博愛園區致力打造為全台規模最大的「志願服務培力基地」，提供推廣活動、教育訓練及志願服務諮詢，鼓勵市民積極參與志願服務。

社會局指出，廣慈博愛園區約6.5公頃，有約1萬坪的社福設施，以多層級照護老人、兒少、婦女、身障者等弱勢族群，設置24項多元化福利設施，兼顧社區融合所需的地區型服務與設施，是北市旗艦型社福園區。

文物 北市

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